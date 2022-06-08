Сиквел Мистер и Миссис Смит в реальности? Джоли в очередной раз отомстила Питту

В прошлом она уже избавилась от поместья, на которое претендовал Брэд. Это взбесило актера, но тогда он не смог ничего поделать. А сейчас голливудская актриса продала часть в винодельном бизнесе Брэда Питта, которая ей принадлежала по итогу развода.