Сиквел Мистер и Миссис Смит в реальности? Джоли в очередной раз отомстила Питту

Все помнят сюжет знаменитого боевика Мистер и Миссис Смит? Судя по всему, нас может ожидать сиквел, правда, только уже в реальной жизни.
Дело в том, что после развода Джоли и Питта бывшие супруги стараются ударить друг друга побольнее.
Питт покупает и дарит своей бывшей Энистон дом за десятки миллионов долларов в качестве подарка на день рождения, а Джоли, в свою очередь, продает доли в совместном имуществе направо и налево.
В прошлом она уже избавилась от поместья, на которое претендовал Брэд. Это взбесило актера, но тогда он не смог ничего поделать. А сейчас голливудская актриса продала часть в винодельном бизнесе Брэда Питта, которая ей принадлежала по итогу развода.
Причем продала она русскому олигарху Шефлеру, который давно пытался завладеть этим бизнесом целиком, но ему все не удавалось. Теперь актёр утверждает, что его бывшая сделала это назло ему.
Питту стоило быть осторожным, разводясь с Джоли, он получил в число своих недоброжелателей злобную и мстительную Малефисенту. Как бы не дошло до настоящей драки, учитывая темперамент Джоли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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