Крутая находка в джунглях Венесуэлы

Если вы любите развалюхи и всякие вкусные заброшенные места — Венесуэла точно для вас. Здесь столько интереснейших заброшек самого разного плана — от деревень-призраков до военных объектов и монстров-небоскребов, что не заскучаешь.
При этом множество заброшенных объектов находится в джунглях, что добавляет им крутейшего антуража, которого нет также богатых на заброшки странах бывшего СССР. Обвитые лианами, поросшие мхами и всякой растительностью, среди которой что-то сидит, стрекочет, ползает или прыгает...
Добираться, правда, ко многим местам довольно долго и сложно, плюс небезопасно, но это только адреналина и сполна вознаграждается увиденным.
Ниже хочу показать вам как раз одно из таких мест, которые мне показали местные жители в джунглях на склонах хребта Чорони.
Это заброшенная ещё в далеких 50-х небольшая горная гидроэлектростанция на горной речушке, обеспечивающая электричеством окрестные затерянные в джунглях деревушки, а также фазенды по выращиванию какао.
Внешне — ничем не примечательное серое здание. Но если обойти с другой стороны и войти внутрь, то приходишь в восторг.
Это машинный зал, который удивительным образом очень хорошо сохранился.
Этому способствовало отсутствие вандалов, вырезающих металл на лом, а также ровный климат без перепадов температур с морозами.
Взгляд с инженерного балкона и с уровня пола первого яруса.
Конечно, за заброшкой сейчас ухаживают. Лет десять назад внутри все было грязное и заросшее ползучими лианами. Но затем заброшенную электростанцию облюбовали прихожане и устроили здесь религиозную воскресную школу.
Они навели порядок в помещении, вычистили всю растительность и грязь, покрасили, где нужно, стены и пол, постелили на испорченных местах деревянный настил, украсив стены изображениями.
Занятия они проводили на первом ярусе. На втором ярусе, куда ведет лестница на фото, располагается конторское помещение.
Из-за ковида школа прекратила свою работу и не восстановила до сих пор. Поэтому в конторские помещения уже вернулась пыль с грязью.
На столах и полках можно увидеть телефоны 50-летней давности, печатные машинки, книги, различные конторские принадлежности.
Окно во двор. Именно через него я увидел ту женскую фигуру, покрытую мхом, которую вы можете наблюдать на первом фото.
А рядом с фигурой на бетонном основании огромный и очень эффектный ржавый привод турбины.
Просто идеальная площадка для съемки какого-нибудь хоррора.
Источник:
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