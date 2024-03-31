Крутая находка в джунглях Венесуэлы

При этом множество заброшенных объектов находится в джунглях, что добавляет им крутейшего антуража, которого нет также богатых на заброшки странах бывшего СССР. Обвитые лианами, поросшие мхами и всякой растительностью, среди которой что-то сидит, стрекочет, ползает или прыгает...

Добираться, правда, ко многим местам довольно долго и сложно, плюс небезопасно, но это только адреналина и сполна вознаграждается увиденным.

Ниже хочу показать вам как раз одно из таких мест, которые мне показали местные жители в джунглях на склонах хребта Чорони.