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Крутая находка в джунглях Венесуэлы

Крутая находка в джунглях Венесуэлы

Автор:
31 марта 2024 09:26
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   венесуэла   джунгли   заброшка   путешествия   фото   
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Если вы любите развалюхи и всякие вкусные заброшенные места — Венесуэла точно для вас. Здесь столько интереснейших заброшек самого разного плана — от деревень-призраков до военных объектов и монстров-небоскребов, что не заскучаешь.

При этом множество заброшенных объектов находится в джунглях, что добавляет им крутейшего антуража, которого нет также богатых на заброшки странах бывшего СССР. Обвитые лианами, поросшие мхами и всякой растительностью, среди которой что-то сидит, стрекочет, ползает или прыгает...

Добираться, правда, ко многим местам довольно долго и сложно, плюс небезопасно, но это только адреналина и сполна вознаграждается увиденным.

Ниже хочу показать вам как раз одно из таких мест, которые мне показали местные жители в джунглях на склонах хребта Чорони.

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Это заброшенная ещё в далеких 50-х небольшая горная гидроэлектростанция на горной речушке, обеспечивающая электричеством окрестные затерянные в джунглях деревушки, а также фазенды по выращиванию какао.

Внешне — ничем не примечательное серое здание. Но если обойти с другой стороны и войти внутрь, то приходишь в восторг.

Это машинный зал, который удивительным образом очень хорошо сохранился.

Этому способствовало отсутствие вандалов, вырезающих металл на лом, а также ровный климат без перепадов температур с морозами.

Взгляд с инженерного балкона и с уровня пола первого яруса.

Конечно, за заброшкой сейчас ухаживают. Лет десять назад внутри все было грязное и заросшее ползучими лианами. Но затем заброшенную электростанцию облюбовали прихожане и устроили здесь религиозную воскресную школу.

Они навели порядок в помещении, вычистили всю растительность и грязь, покрасили, где нужно, стены и пол, постелили на испорченных местах деревянный настил, украсив стены изображениями.

Занятия они проводили на первом ярусе. На втором ярусе, куда ведет лестница на фото, располагается конторское помещение.

Из-за ковида школа прекратила свою работу и не восстановила до сих пор. Поэтому в конторские помещения уже вернулась пыль с грязью.

На столах и полках можно увидеть телефоны 50-летней давности, печатные машинки, книги, различные конторские принадлежности.

Окно во двор. Именно через него я увидел ту женскую фигуру, покрытую мхом, которую вы можете наблюдать на первом фото.

А рядом с фигурой на бетонном основании огромный и очень эффектный ржавый привод турбины.

Просто идеальная площадка для съемки какого-нибудь хоррора.

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Метки: в мире   венесуэла   джунгли   заброшка   путешествия   фото   
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samtel Час назад
Статуя шикарная.
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10k
Zhora 5 минут назад
Венесуэла - очень интересная страна в плане туризма. Там и посмотреть есть что, и на пляже поваляться. Но блин преступность там... народ нищий и местами дикий. Типа Абхазии - там норовят везде наепать, а если не получается - то тупо ограбить. Я бы туда не поехал, по крайней мере сейчас.
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6k
livaneth 37 минут назад
Там где-то рядом должен быть очень высокий но не очень полноводный водопад, типа вот такого. Это здание стоит у подножья а с вершины шла труба высокого давления. Очень характерные турбины. Маленькие и ковшовые. При больших по размеру генераторах.
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