Странный заброшенный фуникулёр, заросший на склоне у берега Волги

С распадом СССР санаторий был передан новым хозяевам и перепрофилирован в туристическую базу, которая начала постепенно приходить в упадок из за недостатка финансирования, но тем не менее продолжала работать и дальше, правда постепенно сокращая свою действующую территорию. В итоге уже к середине 2010-х гг. львиная доля территории перестала использоваться по назначению и попросту оставлена, а фуникулёр был законсервирован, хотя вряд ли он уже когда-либо сможет заработать вновь.

Что интересно, сама база всё ещё действует на остатках благоустроенной территории неподалёку от этого "памятника былому величию".