Странный заброшенный фуникулёр, заросший на склоне у берега Волги

Сегодня я расскажу про заброшенный фуникулёр туристической базы "Восток" под Энгельсом, при помощи которого постояльцы спускались к берегу Волги.
В советское время это место на высокой сопке над берегом Волги было уютным ухоженным санаторием под покровительством одного из военных ведомств, где для удобства отдыхающих помимо лестницы к реке был оборудован небольшой фуникулёр, являвшийся визитной карточкой санатория.
С распадом СССР санаторий был передан новым хозяевам и перепрофилирован в туристическую базу, которая начала постепенно приходить в упадок из за недостатка финансирования, но тем не менее продолжала работать и дальше, правда постепенно сокращая свою действующую территорию. В итоге уже к середине 2010-х гг. львиная доля территории перестала использоваться по назначению и попросту оставлена, а фуникулёр был законсервирован, хотя вряд ли он уже когда-либо сможет заработать вновь.
Что интересно, сама база всё ещё действует на остатках благоустроенной территории неподалёку от этого "памятника былому величию".
Ну а мы прогуляемся по нему и посмотрим что здесь сохранилось спустя ещё несколько лет.
Рядом с возвышающимся водонапорным баком, установленном на крыше кабины управления, стоит старая прицепная бочка.
Сама кабина.
Поднимемся в неё.
Небольшой предбанник.
И главное помещение с барабаном лебёдки.
Здесь же небольшой верстак.
И собственно барабан.
Вид на кабинку фуникулёра.
Давайте пройдёмся к посадочной платформе.
Слева мостик к посадочной платформе, а справа к лестнице, ведущей вниз к реке вдоль фуникулёра.
Место посадки.
Из документации понятно, что он работал ещё в 2014 г., но в интернете можно встретить информацию, что он также работал ещё в 2016 г.
Лестница вниз.
Кабинка фуникулёра. Всего человека на четыре если сесть плотнячком.
Тележка.
Ну а теперь спустимся вниз.
По пути для отдыха поднимающихся по лестнице людей расположено несколько беседок.
Растительность быстро поглощает бесхозные металлоконструкции.
Ещё одна беседка.
Пол здесь изрядно прогнил и можно провалиться сквозь него.
А вот и нижняя посадочная платформа, сквозь которую уже тоже можно провалиться.
Место схода в кабинку.
И стопор с амортизаторами для остановки кабинки.
От платформы лестница ведёт ещё ниже.
И ещё.
И ещё ниже к самому берегу.
Где находится такой небольшой закрытый домик непонятного назначения.
Рядом с которым валяются такие туалеты, сделанные из кусков распиленного теплохода.
Да старый аппарат газировки в кустах.
Сам берег тоже изрядно зарос и захламлён. Бывший плавучий причал сгнил, а возле него из воды торчит недопиленный борт какого-то судна.
Вот такое забытое людьми печальное местечко, постепенно поглощаемое природой.
Ну а на этом всё.
Источник:
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