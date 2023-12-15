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Странный заброшенный фуникулёр, заросший на склоне у берега Волги

Странный заброшенный фуникулёр, заросший на склоне у берега Волги

Автор:
15 декабря 2023 09:51
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Волга   в мире   заброшка   интересно   фото   фуникулёр   
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Сегодня я расскажу про заброшенный фуникулёр туристической базы "Восток" под Энгельсом, при помощи которого постояльцы спускались к берегу Волги.

В советское время это место на высокой сопке над берегом Волги было уютным ухоженным санаторием под покровительством одного из военных ведомств, где для удобства отдыхающих помимо лестницы к реке был оборудован небольшой фуникулёр, являвшийся визитной карточкой санатория.

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С распадом СССР санаторий был передан новым хозяевам и перепрофилирован в туристическую базу, которая начала постепенно приходить в упадок из за недостатка финансирования, но тем не менее продолжала работать и дальше, правда постепенно сокращая свою действующую территорию. В итоге уже к середине 2010-х гг. львиная доля территории перестала использоваться по назначению и попросту оставлена, а фуникулёр был законсервирован, хотя вряд ли он уже когда-либо сможет заработать вновь.

Что интересно, сама база всё ещё действует на остатках благоустроенной территории неподалёку от этого "памятника былому величию".

Ну а мы прогуляемся по нему и посмотрим что здесь сохранилось спустя ещё несколько лет.

Рядом с возвышающимся водонапорным баком, установленном на крыше кабины управления, стоит старая прицепная бочка.

Сама кабина.

Поднимемся в неё.

Небольшой предбанник.

И главное помещение с барабаном лебёдки.

Здесь же небольшой верстак.

И собственно барабан.

Вид на кабинку фуникулёра.

Давайте пройдёмся к посадочной платформе.

Слева мостик к посадочной платформе, а справа к лестнице, ведущей вниз к реке вдоль фуникулёра.

Место посадки.

Из документации понятно, что он работал ещё в 2014 г., но в интернете можно встретить информацию, что он также работал ещё в 2016 г.

Лестница вниз.

Кабинка фуникулёра. Всего человека на четыре если сесть плотнячком.

Тележка.

Ну а теперь спустимся вниз.

По пути для отдыха поднимающихся по лестнице людей расположено несколько беседок.

Растительность быстро поглощает бесхозные металлоконструкции.

Ещё одна беседка.

Пол здесь изрядно прогнил и можно провалиться сквозь него.

А вот и нижняя посадочная платформа, сквозь которую уже тоже можно провалиться.

Место схода в кабинку.

И стопор с амортизаторами для остановки кабинки.

От платформы лестница ведёт ещё ниже.

И ещё.

И ещё ниже к самому берегу.

Где находится такой небольшой закрытый домик непонятного назначения.

Рядом с которым валяются такие туалеты, сделанные из кусков распиленного теплохода.

Да старый аппарат газировки в кустах.

Сам берег тоже изрядно зарос и захламлён. Бывший плавучий причал сгнил, а возле него из воды торчит недопиленный борт какого-то судна.

Вот такое забытое людьми печальное местечко, постепенно поглощаемое природой.

Ну а на этом всё.

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Метки: Волга   в мире   заброшка   интересно   фото   фуникулёр   
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rutt 54 минуты назад
Нефиг было в жёлто синие цвета красить
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