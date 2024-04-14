Во Франции археологи обнаружили загадочное сооружение, аналогов которому нет

Археологи разводят руками, ведь сооружений подобной структуры им ранее не встречались. Пока что неизвестен даже возраст памятника, однако вокруг были найдены несколько кремневых артефактов эпохи неолита, которые могут относиться к объекту. А если это действительно так, то можно говорить, что сооружение было возведено в период неолита. В Европе он начался примерно в 7 тысячелетии до н.э. Так это или нет учёные смогут выяснить, только по результатам радиоуглеродного анализа.