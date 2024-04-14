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Во Франции археологи обнаружили загадочное сооружение, аналогов которому нет

Во Франции археологи обнаружили загадочное сооружение, аналогов которому нет

Автор:
14 апреля 2024 09:37
Сообщество : Наука
Метки: Франция   археологи   в мире   загадочное сооружение   новости   фото   
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Неподалёку от французской коммуны Марлиен этой зимой начались работы по расширению гравийного карьера расположенного в долине неподалёку. Прежде чем приступить к работам местность должны был проверить археологи из Национального института археологических исследований.

Изучив десятки тысяч квадратных метров земли исследователи обнаружили множество артефактов разных эпох и уникальное доисторическое сооружение назначение которого стало загадкой.


Было определенно сразу три участка которые предстояло изучить. Общая площадь составила более 60 000 квадратных метров. Эксперты выявили несколько археологических памятников от неолита до раннего железного века. Одним из таковых стало сооружение необычной формы.

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Оно представляло собой три эллипсовидных ограждения разной формы. Самое большое центральное имело форму достаточно ровного круга диаметр которого составил примерно 11 метров. Правое, как выразились исследователи, было похоже на подкову длинной 8 метров. С другой стороны к центральной ограде примыкала открытая площадка. При изучении выяснилось, что боковые ограждения были заполнены гравием, что вероятно указывает на то, что территория была окружена частоколом.

Археологи разводят руками, ведь сооружений подобной структуры им ранее не встречались. Пока что неизвестен даже возраст памятника, однако вокруг были найдены несколько кремневых артефактов эпохи неолита, которые могут относиться к объекту. А если это действительно так, то можно говорить, что сооружение было возведено в период неолита. В Европе он начался примерно в 7 тысячелетии до н.э. Так это или нет учёные смогут выяснить, только по результатам радиоуглеродного анализа.

Помимо артефактов эпохи неолита археологи обнаружили вблизи от памятника множество находок, относящихся к так называемой культура колоколовидных кубков, появившейся в начале европейского бронзового века, примерно 4500 тысяч лет назад. Среди артефактов были семь кремневых наконечников, кинжал из медного сплава, манжеты для лучников и множество других находок.

Из выдающихся артефактов, вряд ли относящихся к загадочному сооружению, можно также отнести захоронение датируемое 1500 - 1300 годами до н.э. Оно представляло собой 5 небольших круглых ограждений. Самое крупное из них некогда было погребальным костром. Внутри других ограждений были захоронения с погребальным инвентарём. Тут же были найдены черепки керамики и ожерелье из янтарных бусин. Похожая конструкция с 6 захоронениями встретилась археологам в 400 метрах от предыдущего погребения. В некоторых погребальных ямах были найдены кольца, браслеты и другие украшения.

Все найденные артефакты ещё предстоит изучить, но приоритетным конечно является самое крупное сооружение. Аналогов ему нет и сравнить попросту не с чем. Археологам предстоит большая работа, поэтому желаем французским исследователям удачи.

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Метки: Франция   археологи   в мире   загадочное сооружение   новости   фото   
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3  комментария
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17k
_Tango_ 2 часа назад
Странное предположение про манжеты для лучников. Наконечники стрел кремневые, а драгоценное и дефицитнейшее железо пускают на пластинки, которые по сути нафиг не нужны - кожаный манжет прекрасно справляется с функцией защиты и без любых накладок. Разве что действительно это именно украшение.
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25k
MrGod Полчаса назад
Древние укры?
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2284 поста (2187 в горячем)

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