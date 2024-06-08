Археологи обнаружили интересную комнату в Помпеях

С момента обнаружения Помпеев археологи постоянно находят в них что-то новое, однако недавно исследованная комната заинтриговала исследователей. Ученые считают что в ней когда-то проводили языческие ритуалы, на что указывает нестандартный цвет стен.
В Помпеях археологи раскопали комнату, окрашенную в ярко-синий цвет, что является редким явлением. Эта комната, украшенная фресками с изображением женских фигур, представляющих четыре времени года, заинтересовала исследователей.
Команда раскопок считает, что комната использовалась для языческих ритуалов и хранения священных предметов, учитывая то, что синий цвет встречается только в важных местах. Это открытие является частью более широкого проекта, который обнаружил 13000 комнат в 1070 домах в Помпеях.
С тех пор, как остатки города обнаружили в 1748 году, археологи продолжают раскапывать детали жизни его жителей. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано недавно во время визита в город назвал Помпеи "сундуком с сокровищами, который все еще частично неисследован".
Последнюю находку, известную как комната 32, археологи нашли во время раскопок второго этажа жилого дома. В нее можно попасть через тамбур, ведущий в сад, где когда-то росли фруктовые деревья и виноградные лозы. Эта комната по мнению археологов предназначалась для частных религиозных обрядов.
Каждая из четырех женщин, изображенных на фресках, держит в руках какой-то предмет и украшена короной из цветов, некоторые из них одеты в платья, другие — без одежды. Синие стены также украшены золотыми деталями, демонстрирующими нарисованные павильоны и узоры, которые сохранились на протяжении тысячелетий.
Кроме фресок, исследователи нашли 15 кувшинов, масляные лампы и три декоративные шкатулки, в которых, вероятно, хранились статуи. Строительные материалы, в частности горы устричных ракушек, которые могли использовать для штукатурки и раствора, свидетельствуют о том, что перед извержением в доме проводились ремонтные работы. Исторические свидетельства указывают на то, что в XVII-XVIII веках в комнату имели доступ лица, которые, вероятно, забрали статуи из настенных коробок.
Древнеримский город Помпеи находится в пределах современной коммуны Помпеи в Италии и когда-то насчитывал 20 тысяч жителей. Однако многие погибли в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, а сам город превратился в вечные покрытые пеплом руины.
Единственное тогдашнее свидетельство о разрушении Помпеев принадлежит поэту Плинию Младшему, который видел извержение издалека. В его письмах, найденных в XVI веке, описано, как извержение застало жителей врасплох: столб дыма поднимался "как сосна-зонтик" и окутывал города темнотой.
Извержение, которое длилось около 24 часов, в полночь вызвало пирокластические всплески, в результате чего вулкан разрушился и лавины раскаленного пепла, породы и ядовитого газа понеслись вниз по склону горы, похоронив все на своем пути.
Источник:
- Во Франции археологи обнаружили загадочное сооружение, аналогов которому нет
- Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году
- Останки динозавра из мезозойской эры найдены в Кыргызстане
- «Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии
- "Сверхредкое" открытие: рыбак нашел доисторического монстра, которому около 10 млн лет