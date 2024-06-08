Археологи обнаружили интересную комнату в Помпеях

Последнюю находку, известную как комната 32, археологи нашли во время раскопок второго этажа жилого дома. В нее можно попасть через тамбур, ведущий в сад, где когда-то росли фруктовые деревья и виноградные лозы. Эта комната по мнению археологов предназначалась для частных религиозных обрядов.

Каждая из четырех женщин, изображенных на фресках, держит в руках какой-то предмет и украшена короной из цветов, некоторые из них одеты в платья, другие — без одежды. Синие стены также украшены золотыми деталями, демонстрирующими нарисованные павильоны и узоры, которые сохранились на протяжении тысячелетий.

Кроме фресок, исследователи нашли 15 кувшинов, масляные лампы и три декоративные шкатулки, в которых, вероятно, хранились статуи. Строительные материалы, в частности горы устричных ракушек, которые могли использовать для штукатурки и раствора, свидетельствуют о том, что перед извержением в доме проводились ремонтные работы. Исторические свидетельства указывают на то, что в XVII-XVIII веках в комнату имели доступ лица, которые, вероятно, забрали статуи из настенных коробок.