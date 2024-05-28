Скандал во Франции: мэр тратил госсредства на гадалку, чтобы связаться с умершим отцом

Французский город Агде на побережье Средиземного моря оказался в центре скандала из-за обвинений мэра Жиля д'Этторе и местной гадалки Софии Мартинес в коррупции и хищении средств.

По словам прокуроров, в течение четырех лет Мартинес, которая утверждала, что умеет разговаривать с мертвыми, манипулировала политиком, выдавая свой голос за сообщения из потустороннего мира, в том числе его покойного отца.

Утверждается, что под влиянием этих спиритических секансов мэр нанял на работу нескольких членов семьи гадалки, оплатил за государственный счет ремонт в ее доме и роскошный отдых в Полинезии и Таиланде. Причем, местные предприниматели выполнили часть работ бесплатно из-за опасений потерять контракты с главой города.