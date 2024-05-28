Скандал во Франции: мэр тратил госсредства на гадалку, чтобы связаться с умершим отцом

Политик нанял на работу нескольких членов семьи женщины-экстрасенса, оплатил за государственный счет ремонт в ее доме и роскошный отдых в Полинезии и Таиланде.
Французский город Агде на побережье Средиземного моря оказался в центре скандала из-за обвинений мэра Жиля д'Этторе и местной гадалки Софии Мартинес в коррупции и хищении средств.
По словам прокуроров, в течение четырех лет Мартинес, которая утверждала, что умеет разговаривать с мертвыми, манипулировала политиком, выдавая свой голос за сообщения из потустороннего мира, в том числе его покойного отца.
Утверждается, что под влиянием этих спиритических секансов мэр нанял на работу нескольких членов семьи гадалки, оплатил за государственный счет ремонт в ее доме и роскошный отдых в Полинезии и Таиланде. Причем, местные предприниматели выполнили часть работ бесплатно из-за опасений потерять контракты с главой города.
Адвокаты сторон имеют противоположные взгляды на ситуацию. Защитник Мартинес утверждает, что она признает то, что предала доверие мэра, но уверяет, что не манипулировала им. Зато адвокат Жиля д'Этторе считает, что гадалка воспользовалась слабостью его подзащитного для личной выгоды.
Часть местных жителей видит в скандале сексуальный подтекст, другие же обвиняют главу города в расточительстве государственных средств.
Сейчас мэр и гадалка содержатся под стражей для предотвращения давления на свидетелей. Мартинес перевели в отдельную камеру после нападения на нее других осужденных, которые обвинили женщину в колдовстве.
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Да на ней пробы ставить негде, за километр видно, чем она на самом деле торгует.
Но как отмаза - нормально прокатило: Не проститутке платил, а экстрасенсу...