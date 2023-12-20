Японец создал устройство для управления человеческим лицом

Японский студент написал программу, с помощью которой научился управлять своим лицом. Проект называется ROS-Face. Смысл в том, что электроды, подключённые к контроллеру, посылают мышцам слабые электрические импульсы и приводят их в движение. Также к контроллеру подключён геймпад и процессор, на которой программа, распределяющая назначение клавиш и электрический импульс.