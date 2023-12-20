FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7345 постов • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Японец создал устройство для управления человеческим лицом

Японец создал устройство для управления человеческим лицом

Автор:
20 декабря 2023 18:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: it   Видео   геймпад   интересное   программа   устройство   японец   
790
2
1

С помощью геймпада, программы и электродов парень может заставить мышцы лица двигаться.

Японский студент написал программу, с помощью которой научился управлять своим лицом. Проект называется ROS-Face. Смысл в том, что электроды, подключённые к контроллеру, посылают мышцам слабые электрические импульсы и приводят их в движение. Также к контроллеру подключён геймпад и процессор, на которой программа, распределяющая назначение клавиш и электрический импульс.

На сайте GitHub японец выложил подробную инструкцию с тем, как настроить и создать такое устройство.

Язык программирования устройств Ардуино основан на C/C++. Японец отметил, что легче всего использовать программу именно на этой платформе. Джойстик подойдёт любой и электроды тоже. Для лучшего эффекта японец советует намочить лицо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: it   Видео   геймпад   интересное   программа   устройство   японец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин Час назад
Клоунада. Причем здесь програмирование? Активация мышц электричеством через электроды и прямое управление электрическими импульсами через пульт управления - это какое имеет отношение к программированию? Это в своей сути технология даже не 20, а 19 века - период научного становления физиологии. Сфера IT, похоже, превращается в сущий антинаучный бред. Дуракам, видимо, нравится. Дураки всегда к прогрессу тянутся - чтобы умными казаться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
KE2646 40 минут назад
Надо фаталити на е.б.а.льнике замутить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343056



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась блогером-шутником, снимавшем пранки
Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась...
Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна
Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна
Набирающие популярность в сообществах
«Наши 2010-е» на снимках Игоря Мухина
«Наши 2010-е» на снимках Игоря Мухина
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Прикол#аварии#Автовсячина#кино#США#конфликт#история
#животные#автомир#люди#интересное#ДТП#Россия#Ynews#подборка#милота#полиция
#машина#интересно#Юмор#факты#авто аварии#фильм#забавно#кот#новый год#кошка
Вы это серьезно? Вы это серьезно? Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе Бывшие жёны Гуфа намерены лишить его родительских прав Бывшие жёны Гуфа намерены лишить его родительских прав Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты Бьюти-блогер из Екатеринбурга рассказала, что намерена баллотироваться в президенты Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля "Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона "Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона

На что жалуетесь?

Вернуться