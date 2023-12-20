Японец создал устройство для управления человеческим лицом

С помощью геймпада, программы и электродов парень может заставить мышцы лица двигаться.
Японский студент написал программу, с помощью которой научился управлять своим лицом. Проект называется ROS-Face. Смысл в том, что электроды, подключённые к контроллеру, посылают мышцам слабые электрические импульсы и приводят их в движение. Также к контроллеру подключён геймпад и процессор, на которой программа, распределяющая назначение клавиш и электрический импульс.
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На сайте GitHub японец выложил подробную инструкцию с тем, как настроить и создать такое устройство.
Язык программирования устройств Ардуино основан на C/C++. Японец отметил, что легче всего использовать программу именно на этой платформе. Джойстик подойдёт любой и электроды тоже. Для лучшего эффекта японец советует намочить лицо.
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