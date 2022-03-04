FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграмм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5112 постов • 1235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Чудак засунул в половой орган батарейку и удивился, что у него возникли проблемы

Чудак засунул в половой орган батарейку и удивился, что у него возникли проблемы (3 фото)

Автор:
04 марта 2022 12:25
Сообщество : Истории
Метки: больница   интересное   мужчина   операция   скорая помощь   фото   чудак   
439
3

49-летний мужчина обратился в больницу с жалобой на мочеиспускания. Выяснилось, что чудак умудрился засунуть туда обычную батарейку. Его не смутил инородный орган, его интересовало, почему он не может хоть в туалет. Врачи заодно проверили его на наличие психических заболеваний.

49-летний мужчина явился в пункт неотложной помощи с жалобами на мочеиспускания. Сутки назад он сунул в уретру батарейку. Мужчина явился в больницу стонущий от болей. Самое удивительное, что ему не пришло в голову обратиться к врачам сразу после своего странного поступка.

×
×

Медики быстро извлекли батарейку без оперативного вмешательства. Заодно незнакомца обследовали на наличие психических заболеваний, но он оказался нормален.

На этом история не кончилась. Спустя пять месяцев пациент вернулся в клинику. Оказалось, после проделанного трюка у него появились осложнения. Он не избежал операционного стола. Сообщается, что лечение прошло успешно, сообщает DailyStar.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: больница   интересное   мужчина   операция   скорая помощь   фото   чудак   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Энерджайзер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vacony 3 минуты назад
вопрос только КАК...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 10 минут назад
Лучше бы петарду туда сунул и поджёг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
bum-bum Полчаса назад
Ведь у любви у нашей села батарейка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мистер Фикс 45 минут назад
Извращенцы уже и не знают, как еще извратится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
citrus1 58 минут назад
с батарейками следует соблюдать полярность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст 2 часа назад
Бьюсь об заклад: в следующий раз эта неправильная реинкарнация Теслы заявится с автомобильным аккумулятором в гузне)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 2 часа назад
расчитывал,что секс будет искрометным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Для русских женщин нет ничего невозможного Для русских женщин нет ничего невозможного "Не на ту напал!": В США мужчина попытался украсть девочку, но она дала отпор "Не на ту напал!": В США мужчина попытался украсть девочку, но она дала отпор Пациентку в инвалидной коляске засосало в аппарат МРТ: ущерб на тысячи долларов Пациентку в инвалидной коляске засосало в аппарат МРТ: ущерб на тысячи долларов В больнице Санкт-Петербурга женщина накинулась на фельдшера и потерпела фиаско В больнице Санкт-Петербурга женщина накинулась на фельдшера и потерпела фиаско На Алтае больных детей выписали из стационара из-за того, что педиатр ушёл в отпуск На Алтае больных детей выписали из стационара из-за того, что педиатр ушёл в отпуск Ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву госпитализировали Ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву госпитализировали
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35765



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
В последний раз: 20 исторических фото, после которых все закончилось
1
58
В последний раз: 20 исторических фото, после которых все закончилось
Набирающие популярность в сообществах
Лошадь, которая сбила поезд. Самая невероятная железнодорожная катастрофа в истории СССР
1
11
Лошадь, которая сбила поезд. Самая невероятная железнодорожная катастрофа в истории СССР
«Мерседес» 1984 года, который якобы принадлежал Стиву Джобсу, выставили на продажу
0
3
«Мерседес» 1984 года, который якобы принадлежал Стиву Джобсу, выставили на продажу
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
0
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ватермарк#в мире#Россия#санкции#интересное#США#СССР#наука
#интересно#прикол#факты#автомобили#аварии#авто аварии#кино#Украина#фотографии#Приколы
#животные#история#подборка#автомир#дтп#собака#люди#комментарии#Ynews#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться