Чудак засунул в половой орган батарейку и удивился, что у него возникли проблемы

49-летний мужчина обратился в больницу с жалобой на мочеиспускания. Выяснилось, что чудак умудрился засунуть туда обычную батарейку. Его не смутил инородный орган, его интересовало, почему он не может хоть в туалет. Врачи заодно проверили его на наличие психических заболеваний.
49-летний мужчина явился в пункт неотложной помощи с жалобами на мочеиспускания. Сутки назад он сунул в уретру батарейку. Мужчина явился в больницу стонущий от болей. Самое удивительное, что ему не пришло в голову обратиться к врачам сразу после своего странного поступка.
Медики быстро извлекли батарейку без оперативного вмешательства. Заодно незнакомца обследовали на наличие психических заболеваний, но он оказался нормален.
На этом история не кончилась. Спустя пять месяцев пациент вернулся в клинику. Оказалось, после проделанного трюка у него появились осложнения. Он не избежал операционного стола. Сообщается, что лечение прошло успешно, сообщает DailyStar.
Источник:
- Ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву госпитализировали
- Новгородским медикам пришлось 8 километров транспортировать пациентку на носилках
- На Алтае больных детей выписали из стационара из-за того, что педиатр ушёл в отпуск
- В больнице Санкт-Петербурга женщина накинулась на фельдшера и потерпела фиаско
- Не пропустивший "скорую" россиянин ввязался в драку, из которой его спасли врачи
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось14