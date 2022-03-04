Чудак засунул в половой орган батарейку и удивился, что у него возникли проблемы

Для русских женщин нет ничего невозможного

"Не на ту напал!": В США мужчина попытался украсть девочку, но она дала отпор

Пациентку в инвалидной коляске засосало в аппарат МРТ: ущерб на тысячи долларов

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Ведущую программы «Жить здорово» Елену Малышеву госпитализировали