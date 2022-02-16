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Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности

Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: больница   драка   екатеринбург   кавказцы   мать и дочь   операция   ответственность   
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Резонансная история произошла в Екатеринбурге 11 февраля, когда двух женщин избили пять мужчин кавказской наружности.
Родственница пострадавших рассказала о произошедшем: "Изначально конфликт у девушки с мужчинами начался в автобусе № 57. Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение! Девушка с мамой отбивались, как могли!"

Часть конфликта попала на видео:
В итоге девушка отделалась многочисленными ушибами и живёт в постоянном страхе, а вот матери потребовалась госпитализация – она находится в тяжёлом состоянии и ожидает операцию.

Местные жители говорят, что банда кавказцев держит в страхе всю улицу. Молодые мужчины отнимают телефоны и безнаказанно пристают к девушкам.

Родственники пострадавшей семьи пожаловались, что первоначально следователь очень рьяно взялся за дело, но его быстро сняли и новый дознаватель попросту не отвечает на звонки.

Зато пресс-службой УМВД сообщается, что в тот же день был задержан подозреваемый, на которого уже завели уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).

Оказывается, 17-летний молодой человек один избил двух женщин, а остальные просто смотрели. Можно ли в это поверить? Или другие участники драки уже совершеннолетние и хотят уйти от ответственности?

Источник:

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Метки: больница   драка   екатеринбург   кавказцы   мать и дочь   операция   ответственность   
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42  комментария
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8k
Rus77 2 часа назад
Ситуация с ослоё6ами уже накалена до предела, наше правительство, либо враги, либо дураки!
В стране столько чурбанов, что контролировать ситуацию просто невозможно физически, нас спасёт только массовая депортация, либо русский бунт!
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1k
Вадим Курбатов 9 минут назад
Видимо эта приезжая мразь должна царя вы*6@ть во все щели, дабы на эту ситуацию обратили внимание и начали решить вопрос с этим зверинцем. Они как раз таких любят.
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1k
Иван Иванович 10 минут назад
Обезьянам в России жить хорошо, издевайся над людьми в крайнем случае извинишься. И потом по новой стреляй, избивай, грабь, убивай. Русских много на всех хватит.
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3k
leto2016 15 минут назад
Да раздайте вы оружие русским, раз мвд импотенты спидозные.
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42k
Олег 17 минут назад
Следака в одну камеру с этими дикарями! И руководство местного МВД и прокуратуры тоже
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43k
dima423 Полчаса назад
Да правильно люди пишут, пора возвращать отряды скинов, желательно контролируемые спецслужбами...
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611
Порнуха Зоя Степановна 38 минут назад
А что же подобные петухи как этот Виталий чесовитин молчали, когда старое движение Скинов разваливали и массово по 282 закрывали? А теперь ему движение возрождать надо, пусть теперь и дочерей своих готовит.
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13k
Михалыч 39 минут назад
Обезьяны понимают только силу! При малейшем нарушении правопорядка высылать всю родню до 5 колена, с конфискацией имущества и без права на возвращение. Плюс пересмотреть всех новых граждан, перепроверить экзамены - там тысячами за взятки пролезли. Необходимо сделать прописку и гражданам РФ. Если товарищ с гор, хутора или аула не умеет себя вести в городе - запретить выезжать из родной области или республики.
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−107
Племянник Путина 45 минут назад
Раньше в Екб вроде мужчины жили... сейчас походе остались только женщины, глиномесы и мартышки. Жаль хороший город был..
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29
Юрий Деревянченко 50 минут назад
На чьей стороне власть?
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904
Andy 51 минуту назад
Губернатор сегодня отписался в Инстаграме, что займется вопросом. Посмотрим, просто отписался или в этот раз что-то сделает
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3k
Frank Borman 51 минуту назад
Надо терпеть. А то, не дай бог, начнется 3я Чеченская война. Опять же, Вова не велит.
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168
Raingold Fischer Час назад
Где же взять Данилу.
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2k
Enotko Ytko Час назад
Что с [мат] стало? Лет 30 назад, когда я там жил, мы мягкотелостью и отсутствием духовности не страдали, драться умели и любили.Чурок погонять так вообще забава была, что сейчас то происходит?
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5k
Димыч Час назад
Как им позволяют местные, так они себя и ведут. Почитайте историю, записки генерала Ермолова.
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6k
SuperTroll Час назад
Хачей и чурок надо пиз@ть, чем больше, тем лучше. Эти обезьяны другого не понимают
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908
Hallo FreeSpace Час назад
Скорей всего упыри , дети богатых родителей , и ни хрена им не будет , найдут пару пешек, которые отсидят за деньги , а может и условкой отделаются , потому что потерпевшие никого не опознают .
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−15
морозко Час назад
главное баз НАТО рядом нет
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−15
морозко Час назад
путин одобряе
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1k
Руслан Час назад
Вот тут спрашивают: где же мужики наши? Так за чурбанов есть кому вписаться и есть кому занести за крышу. А наших посадят сразу и разбираться не будут. Статья за разжигание - считай новые звезды на погонах. Потому что для нашей ипаной власти нет страшнее, чем самоорганизация коренного населения. Ссут они очень и всячески пресекают. А с чурбанов копеечка капает.
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17k
Corvus Corax Час назад
"возможно, уйдут от ответственности"
Что значит - возможно? Точно уйдут. Это русских давно б уже закрыли...
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