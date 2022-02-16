Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности

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Резонансная история произошла в Екатеринбурге 11 февраля, когда двух женщин избили пять мужчин кавказской наружности.
Родственница пострадавших рассказала о произошедшем: "Изначально конфликт у девушки с мужчинами начался в автобусе № 57. Мужчины начали дергать шапку, давать подзатыльники и всячески издеваться над девушкой. Она попросила маму встретить ее с автобуса, на конечной остановке. А после случилось избиение! Девушка с мамой отбивались, как могли!"
Часть конфликта попала на видео:
Часть конфликта попала на видео:
В итоге девушка отделалась многочисленными ушибами и живёт в постоянном страхе, а вот матери потребовалась госпитализация – она находится в тяжёлом состоянии и ожидает операцию.
Местные жители говорят, что банда кавказцев держит в страхе всю улицу. Молодые мужчины отнимают телефоны и безнаказанно пристают к девушкам.
Родственники пострадавшей семьи пожаловались, что первоначально следователь очень рьяно взялся за дело, но его быстро сняли и новый дознаватель попросту не отвечает на звонки.
Зато пресс-службой УМВД сообщается, что в тот же день был задержан подозреваемый, на которого уже завели уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).
Оказывается, 17-летний молодой человек один избил двух женщин, а остальные просто смотрели. Можно ли в это поверить? Или другие участники драки уже совершеннолетние и хотят уйти от ответственности?
Местные жители говорят, что банда кавказцев держит в страхе всю улицу. Молодые мужчины отнимают телефоны и безнаказанно пристают к девушкам.
Родственники пострадавшей семьи пожаловались, что первоначально следователь очень рьяно взялся за дело, но его быстро сняли и новый дознаватель попросту не отвечает на звонки.
Зато пресс-службой УМВД сообщается, что в тот же день был задержан подозреваемый, на которого уже завели уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).
Оказывается, 17-летний молодой человек один избил двух женщин, а остальные просто смотрели. Можно ли в это поверить? Или другие участники драки уже совершеннолетние и хотят уйти от ответственности?
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В стране столько чурбанов, что контролировать ситуацию просто невозможно физически, нас спасёт только массовая депортация, либо русский бунт!
Что значит - возможно? Точно уйдут. Это русских давно б уже закрыли...