Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности

В итоге девушка отделалась многочисленными ушибами и живёт в постоянном страхе, а вот матери потребовалась госпитализация – она находится в тяжёлом состоянии и ожидает операцию.



Местные жители говорят, что банда кавказцев держит в страхе всю улицу. Молодые мужчины отнимают телефоны и безнаказанно пристают к девушкам.



Родственники пострадавшей семьи пожаловались, что первоначально следователь очень рьяно взялся за дело, но его быстро сняли и новый дознаватель попросту не отвечает на звонки.



Зато пресс-службой УМВД сообщается, что в тот же день был задержан подозреваемый, на которого уже завели уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).



Оказывается, 17-летний молодой человек один избил двух женщин, а остальные просто смотрели. Можно ли в это поверить? Или другие участники драки уже совершеннолетние и хотят уйти от ответственности?