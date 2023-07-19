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13 людей, которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза

13 людей, которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза

Автор:
19 июля 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: больница   истории   наркоз   операция   отходосы от наркоза   после наркоза   что люди говорят под наркозом   
3511
17

После операций люди порой видят странные сны, пока отходят от наркоза ещё и наговорить могут всякого. Героям нашей подборки до сих пор стыдно за своё поведение.

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Ещё больше историй можно почитать по ссылке.

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Метки: больница   истории   наркоз   операция   отходосы от наркоза   после наркоза   что люди говорят под наркозом   
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11  комментариев
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3k
fkamash 2 часа назад
Пару раз бывал под общим на операционном столе. Ничего вышеописанного не припомню. Из всех отходняков - суша в горле, немного подташнивало когда разрешили попить.
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24k
AzuveR 5 минут назад
"2. Кажется, им надо это обсудить" Спалился мужик, 100%.
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1k
Nataly Полчаса назад
Я после наркоза по поводу кесарева сказала, что я гусеница)
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10k
Сергей Попов 44 минуты назад
Начнем с того, что наркозы разные бывают. Есть внутривенный наркоз, есть масочный. Применяются разные средства. Соответственно, бывают разные реакции при выходе из наркоза. Также и от длительности наркоза многое зависит. Например, тот же внутривенный наркоз при стоматологических операциях практически не вызывает "отходняков" и особой говорливости.
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2k
Павел Христенко 55 минут назад
Под наркозом куролесят те же , что и по пьяне неадекватные .
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6k
Mixalych Час назад
Один мужик после наркоза мастурбировал. Другой ругался матом. Сам был под наркозом два раза, говорят, что вел себя тихо и мирно.
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15k
Alex Час назад
Хрень...
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7k
КремлеКот Час назад
Трижды был под общим наркозом, ни разу не было ничего подобного. И в реанимации, куда привозят после операции, ни о кого такой дичи не слышал.
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18k
RDen Час назад
5. Приколы наяву

это уже не приколы...Вы - алкоголичка
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8k
sedoisever Час назад
А нельзя было не так коряво написать? Например: "...которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза, что аж стыдно..."
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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