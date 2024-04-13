Советский ответ Стенли Кубрику: пять причин пересмотреть фильм «Москва – Кассиопея»

Переговоры с начальством длились почти год. В итоге Викторову выделили больше миллиона рублей. По тем временам это была беспрецедентная сумма для детского кино. Впрочем, позже в результате экономии бюджет сократили до 400 тысяч.



Несмотря на это, сам проект разросся до двух полноценных фильмов. Объем отснятых материалов значительно превысил стандартный хронометраж советской ленты, так что из единого сценария вышла масштабная дилогия. Эта работа принесла Викторову большое признание в кинематографических кругах, а также две крупные награды – Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых и Государственную премию СССР.



Советский ответ Стенли Кубрику

Не секрет, что при создании своего детища советский режиссер Ричард Викторов вдохновлялся шедевром Стэнли Кубрика. Картина американского мастера «2001: Космическая одиссея» стала громким событием на Московском кинофестивале 1969 года. Таких визуальных эффектов мир еще не видел.



Когда Викторов предложил художнику кино Валерию Павлотосу повторить трюк с невесомостью по примеру голливудских коллег, тот ответил отказом. Специалист не захотел копировать чужой опыт и придумал собственный вариант иллюзии «парящих» актеров. Добиться зрелищных кадров помогли определенные движения камеры и специальные декорации. В отличие от кубриковской «Одиссеи», в которой по стенам и потолку корабля ходит один человек, в «Кассиопее» Викторова «невесомость» испытывают на себе сразу трое персонажей одновременно.



Позже эти сцены произвели неизгладимое впечатление на Стивена Спилберга. Посмотрев фильм «Москва – Кассиопея», кинематографист воскликнул: «Как это русским в начале 1970-х, когда еще не было компьютерной графики, удалось так мастерски снять невесомость?» Впоследствии он изучал по работам Викторова азы комбинированных съемок.



Футуристические костюмы и декорации

Впечатляющими оказались и декоративные решения в фильме. Даже спустя почти полвека интерьеры звездолета «Заря» выглядят достаточно стильно. Чего только стоит один отсек управления с автоматическими дверьми, множеством приборных панелей и (внимание!) сенсорными экранами.



Кстати, весь антураж межпланетного корабля собирали из устаревших или вышедших их строя настоящих космических приборов. Использованные в фильме тренажеры позаимствовали из запасников конструкторского бюро имени Королева и Звездного городка. Консультантом на съемках картины выступил космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой. В общем, подход у кинопостановщиков был самый основательный.



Футуристические костюмы, в которых юные герои покоряли просторы космоса, придумал художник Игорь Красулин. За основу он взял комбинезоны настоящих астронавтов. Серебристые комплекты отшили из экспериментального металлизированного нейлона. Такой гардероб выглядел эффектно на экране, но доставлял жуткий дискомфорт молодым артистам. Блестящая краска постоянно стиралась и сильно пачкала руки. В конце съемочных смен детям приходилось подолгу оттирать с ладоней серо-коричневые потеки.



Фантастический юмор