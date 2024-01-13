Как американцы взяли советский фильм и "превратили" его в свой

В 1962 году в СССР в прокат вышел фантастический фильм "Планета бурь". Это был фильм о космическом путешествии.
На Венеру отправилась советско-американская экспедиция на трех космических кораблях.
Один корабль погибает при столкновении с метеоритом. Для осуществления исследования Венеры нужно три корабля, а потому вслед посылается еще один.
Но на перелет ему нужно четыре месяца.
Тогда было принято решение, что два корабля, в одном из которых были три советских члена экипажа, а в другом - два советских и американец с американским роботом, должны совершить посадку на поверхность Венеры.
Как оказалось, на Венере была жизнь. Ее населяли большие существа, похожие на динозавров.
А дальше начинается выживание, спасение товарищей, изучение планеты.
Всё заканчивается на том, что в камне, который был поднят со дня океана, обнаружился скульптурный портрет женщины. После отлета корабля мы видим в отражении поверхности озера фигуру женщины в белых одеждах, которая протягивает руки улетевшему кораблю.
Фильм был создан с использованием уникальных на то время технологий, которые опережали существовавшие тогда аналоги.
Но вот в советском прокате фильм не был сильно успешен (если сравнивать с другими фильмами). Если посмотрели только 20 миллионов зрителей.
Фантастический фильм был выкуплен 28 странами, в том числе США.
Видимо, американские кинодельцы смекнули, что в их стране данный фильм может принести существенные барыши, так как тема была актуальной - зритель любил фантастику.
Но для показа американцам фильм должен был быть переделан, так как зритель явно бы озадачился вопросом - почему это русские смогли организовать полет на Венеру.
В итоге поступили так - из фильма были изъяты некоторые эпизоды, но добавлены новые с американскими актерами. Также убрали всяческие упоминания в титрах, что фильм сбыл снят в СССР. Там сохранили фамилии советских актеров, но сделали их с английскими именами и фамилиями.
Так Георгий Жженов стал Куртом Боденом, Борис Прутковский - Джоном Биксом, Геннадий Вернов - Робертом Шанталом.
Получается вообще забавно: Георгий Жженов, он же Курт Боден, в роли Ганса Вальтерса, он же Роман Бобров.
Фильм получил название "Путешествие на доисторическую планету".
В американской версии события происходят в 2020 году. Всё также на Венеру полетели три космических корабля. Но чисто с американскими экипажами.
Общий ход событий остался прежним.
Напрашивается вопрос - неужели так можно было? Взять иностранный фильм (хоть и легально), добавить немного своего, убрать немного чужого, нарисовать свои титры - и вот он новый фильм.
Как указано в источниках, два американских актера, которых "вклеили в фильм" сыграли свои эпизоды всего за половину съемочного дня.
Премьера фильма "Путешествие на доисторическую планету" состоялась 1 августа 1965 года.
К сожалению, не нашел данных об успешности проката этого фильма в США в цифрах. Единственно, утверждается, что фильм в прокате был довольно успешен.
Планета бурь
Источник:
Путешествие на доисторическую планету
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