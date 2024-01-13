Как американцы взяли советский фильм и "превратили" его в свой

Фильм был создан с использованием уникальных на то время технологий, которые опережали существовавшие тогда аналоги.

Но вот в советском прокате фильм не был сильно успешен (если сравнивать с другими фильмами). Если посмотрели только 20 миллионов зрителей.

Фантастический фильм был выкуплен 28 странами, в том числе США.

Видимо, американские кинодельцы смекнули, что в их стране данный фильм может принести существенные барыши, так как тема была актуальной - зритель любил фантастику.

Но для показа американцам фильм должен был быть переделан, так как зритель явно бы озадачился вопросом - почему это русские смогли организовать полет на Венеру.