13 случаев, когда в иностранных фильмах не стали париться с русским языком и сделали всё тяп-ляп

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Если действие зарубежных фильмов и сериалов происходит где-то в восточной Европе, на экране обязательно появится парочка фразочек на русском языке. Однако в погоне за антуражем создатели не всегда проверяют правильность написанного.
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Фильм «Напряги извилины».
Сериал «Агенты «Щ.И.Т.».
Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 2».
Фильм «Из России с любовью».
Сериал «Сеул 1945».
Действие фильма происходит в России, а его съёмки происходили в Болгарии. Если буквы выглядят одинаково, то зачем их менять?
«Мистер Бин».
«Железный человек 2».
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в этом плане меня очень порадовал сериал Сопрано там набрали реально русскоязычных актеров на роль русских, которые говорят нормально