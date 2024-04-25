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13 случаев, когда в иностранных фильмах не стали париться с русским языком и сделали всё тяп-ляп

13 случаев, когда в иностранных фильмах не стали париться с русским языком и сделали всё тяп-ляп

Автор:
25 апреля 2024 09:49
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   кино   киноляп   перевод   русския язык   фильм   фото   
929
14

Если действие зарубежных фильмов и сериалов происходит где-то в восточной Европе, на экране обязательно появится парочка фразочек на русском языке. Однако в погоне за антуражем создатели не всегда проверяют правильность написанного.

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Фильм «Напряги извилины».

Сериал «Агенты «Щ.И.Т.».

Фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 2».

Фильм «Из России с любовью».

Сериал «Сеул 1945».

Действие фильма происходит в России, а его съёмки происходили в Болгарии. Если буквы выглядят одинаково, то зачем их менять?

«Мистер Бин».

«Железный человек 2».


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Метки: Юмор   кино   киноляп   перевод   русския язык   фильм   фото   
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7  комментариев
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12k
Самка Хорька 21 минуту назад
Потрепала жизнь Юлю...
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17k
ron 17 минут назад
меня всегда это удивляло - что, не у кого спросить? А сейчас еще больше - гугл, русский паспорт.... ))
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13k
Copycat Полчаса назад
Да у них постоянно проблемы, не то что с надписями, а русские персонажи говорят с дичайшим акцентом

в этом плане меня очень порадовал сериал Сопрано там набрали реально русскоязычных актеров на роль русских, которые говорят нормально
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601
DuckTales Полчаса назад
Мне кажется это уже традиция
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1k
surgy 37 минут назад
А где самый главный герой Китаев Фома?)))
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 764 поста (719 в горячем)

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