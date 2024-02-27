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18 человек, которые выросли, и изменились до неузнаваемости

18 человек, которые выросли, и изменились до неузнаваемости

Автор:
27 февраля 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   До неузнаваемости   выросли   изменились   красота   люди   
2001
19

Некоторые люди рождаются красивыми, а другим приходится тратить много времени и сил, чтобы добиться этого. В этом посте вы увидите сравнительные фотографии бывших “гадких утят”, которые полностью изменились с возрастом, и превратились в прекрасных лебедей. У каждого есть возможность работать над собой, и меняться в лучшую сторону.

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Метки: Время   До неузнаваемости   выросли   изменились   красота   люди   
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10  комментариев
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2k
Звёздный странник Час назад
И практически везде в фото "ДО" фигурируют очки, брекеты и "0" косметики.
Действительно, почему это после снятия очков, ьрекетов и наложения макияжа, девушка ВДРУГ так сильно преображается в лучшую сторону?
ЗАГАДКА ВЕКА!!!!
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 14 минут назад
как я изменился
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367
deadDEVIL 17 минут назад
№16 Вылитый Дуайт из "Офиса".
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42k
Бабай Полчаса назад
Некоторым помогает взросление. А некоторым нет.
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18k
Majul Полчаса назад
Тупая подборка. Все фото слева период пубертата. Все фото справа половозрелые люди. Это называется взросление, абсолютно у всех так.
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7k
Старичок Час назад
какая пендоская тупость.
люди взрослеют и меняются.
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