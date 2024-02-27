18 человек, которые выросли, и изменились до неузнаваемости

2001
19
Некоторые люди рождаются красивыми, а другим приходится тратить много времени и сил, чтобы добиться этого. В этом посте вы увидите сравнительные фотографии бывших “гадких утят”, которые полностью изменились с возрастом, и превратились в прекрасных лебедей. У каждого есть возможность работать над собой, и меняться в лучшую сторону.
1. 15 лет и 22 года. Те, кто раньше надо мной издевался, приглашают меня на свидание, даже не подозревая, что совсем недавно мы учились в одной школе!
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13. Раньше моё лицо всегда было красным, и я злился на своего отца. Сейчас моя кожа стала здоровее, и я люблю своих родителей
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Действительно, почему это после снятия очков, ьрекетов и наложения макияжа, девушка ВДРУГ так сильно преображается в лучшую сторону?
ЗАГАДКА ВЕКА!!!!
люди взрослеют и меняются.