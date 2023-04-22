17 "серых мышек", которые изменились до неузнаваемости

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Когда мы смотрим на наши старые фотографии, то поражаемся, какие огромные перемены с нами происходят. Но молодые люди чаще всего совсем не рады своему отражению в зеркале, поэтому с радостью делятся фотографиями до и после. Взгляните, как они изменились!
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Ну прям дикий прогресс, что тут сказать
А лучше сладкое прям по минимуму.