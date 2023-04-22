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17 "серых мышек", которые изменились до неузнаваемости

17 "серых мышек", которые изменились до неузнаваемости

Автор:
22 апреля 2023 00:15
Сообщество : Жизнь
Метки: До неузнаваемости   Серые   изменились   люди   мышки   отражение   
7368
18

Когда мы смотрим на наши старые фотографии, то поражаемся, какие огромные перемены с нами происходят. Но молодые люди чаще всего совсем не рады своему отражению в зеркале, поэтому с радостью делятся фотографиями до и после. Взгляните, как они изменились!

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Метки: До неузнаваемости   Серые   изменились   люди   мышки   отражение   
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20  комментариев
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12k
GROMOZEKA 14 часов назад
От прыщавых задротов с кучей комплексов, до половозрелых задротов с фотошопом и всё той же кучей комплексов.
Ну прям дикий прогресс, что тут сказать
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7k
Maximvs 8 часов назад
А мне и до и после нравится
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3k
Victor 9 часов назад
вот эта, мало что пластику носа и губ сделала, ещё и неоправданно много силикона в сиськи вставила. Резиновая Зина

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11k
Властелин 11 часов назад
Интересно а что потом происходит с ушами когда надоедает

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90
Божечки-кошечки Властелин 45 минут назад
Отрезают, зашивают, шрамы остаются и аккуратные мочки
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24k
MrGod 14 часов назад
Одна не только над фигурой работала но и над майкой, она так же похудела.
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44
Obrval 15 часов назад
Комментарий к фото
Немножко груди бы не помешало.
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44
Obrval 15 часов назад
Комментарий к фото
Как по мне, то теперь он похож на серую мышку. А раньше был похож на зелёного бегемотика.
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5k
Wadim 17 часов назад
А гражданин Угольников?:)

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4k
Трям 17 часов назад
Выпускайте Эскобара!
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5k
satra 19 часов назад
Если вдруг это будет читать какой-нибудь подросток - "Ешьте меньше сладкого и пейте воду или чай, и будет вам проще".
А лучше сладкое прям по минимуму.
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