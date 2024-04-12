Забавная реклама в дореволюционной России

В те времена, кстати, было очень популярно брать фамилию владельца и использовать её как бренд. На рынке уже были западные товары таких фирм, как Zinger, Kodak, Mercedes, известные нам и сейчас.

В 1984 году Николай Плисков даже выпустил книгу "Реклама, её значение, происхождение и история".