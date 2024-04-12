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Забавная реклама в дореволюционной России

Забавная реклама в дореволюционной России

Автор:
12 апреля 2024 18:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прошлое   Россия   забавное   интересное   креатив   реклама   смешное   факты   
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Сегодня практически ни один бизнес не может обойтись без рекламного агентства. Продукты надо продвигать, для этого сегодня существует масса способов. Но оказывается, первое такое агентство было открыто в России ещё в 1878 году!

И вслед за "Центральной конторой объявлений" стали открываться ещё и ещё. Причём многие специализировались только в одном сегменте - табак, обувь, или страхование всего на свете.
А если копнуть ещё поглубже в историю, то коммерческие объявления были и до открытия специальных агентств: в Киевской Руси были зазывалы на ярмарках, при правлении Петра I во главе встала лубочная реклама, ну а 19 век известен рекламой печатной.

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В газетах и журналах постоянно были разные объявления. Многие были обычными, вполне серьёзными, но были и те, которые вызывали исключительно смех. Продать, как говорится, можно что угодно, если вспоминать Незнайку и его продажу воздуха (ну или сегодняшние "марафоны желаний").

В любой газете было несколько заметок, активно расхваливающих всевозможные виды сигар, табака и гильз для папирос. Боитесь потерять багаж или того, что скотина внезапно падёт? Застрахуйте её и будете спасены от больших финансовых убытков.

Ну и куда без рекламы косметики и лекарственных средств. Врали поставщики так, что позавидовал бы сам Лёня Голубков, ведь кто их будет проверять-то?
Борьба с облысением, мужским половым бессилием и грудью скромного размера, на газетных листках, шла не на жизнь, а на смерть. Притирки, припарки, снадобья, заговоры, хитроумные приспособления и прочее.

В те времена, кстати, было очень популярно брать фамилию владельца и использовать её как бренд. На рынке уже были западные товары таких фирм, как Zinger, Kodak, Mercedes, известные нам и сейчас.

В 1984 году Николай Плисков даже выпустил книгу "Реклама, её значение, происхождение и история".

Можно сказать, что рекламный бизнес в России прошёл весьма долгий путь и хорошо отражал культурное развитие общества. Но вот расцвет рекламы начался, пожалуй, со второй половины 19 века, когда в людях начала пробуждаться предпринимательская жилка, приплюсованная к экономическому росту.

Именно тогда появились, кстати, только коммерческие издания вроде "Комиссионер", "Торговля и жизнь", "Деловой бизнесмен". Там, помимо, непосредственно рекламных текстов, были размещены статьи, где рассказывалось о всяких способах продвижения услуг и товаров.

Чтобы стать заметнее, привлечь внимание и заинтересовать, продавцы креативили изо всех сил. Иногда такой креатив не вызывал ничего, кроме смеха, но ведь и это было неплохо - посмеются, да придут посмотреть, что же это там за чудеса такие продаются. Ну а там дело за продавцами и их умением продавать.

Кстати, реклама в эпоху царской России была для кого-то настоящим искусством. Плакат или обёртку могли рисовать действительно именитые художники того времени с характерным почерком. Вообще, несмотря на некоторый абсурд многих реклам, вывески и упаковки того времени можно долго рассматривать, погружаясь в детали.

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Метки: Прошлое   Россия   забавное   интересное   креатив   реклама   смешное   факты   
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АнтонПолднев 49 минут назад
Де Фюнес!
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Слепой Пью 4 минуты назад
У бабушки была подшивка "Красной Нивы", года эдак 25-27-го (точно не помню), когда НЭП был уже. Там рекламы и объявлений было было до... много, в общем. И куда эта ценность потом делась, убей, не знаю. А как жаль!
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
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