Как британский биолог удачно пошутил и одурачил своих коллег

Никто не мог предположить, что эта шутка зайдёт так далеко.
В 1953 году биолог по имени Ричард Дэннис привёз из Африки уникальный и редкий гриб. На деле это был обожжённый на огне мячик для игры в гольф.
В своей научной публикации Дэннис присвоил этому "грибу" название Golfballia ambusta, что в переводе с латыни означает "сожжённый мяч для гольфа". Парадоксально, никто из учёных не обратил внимания на эту игру слов. Латинские наименования, которыми мучают студентов в вузах, обычно проходят мимо биологов.
Неожиданно этот "гриб" оказался выставленным прямо на витрине знаменитого лондонского музея. С течением времени к нему было добавлено несколько других потерявших товарный вид мячиков. На полях выжигали траву, поэтому потерянные мячи, попавшие в огонь, также оказались в коллекции музея.
Ричард Дэннис скончался в 2003 году в возрасте 92 лет, унеся с собой тайну этой весьма затянувшейся шутки в могилу. Однако лишь недавно правда всплыла, когда были обнаружены дневники этого биолога.
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Слово Phalloid на латыни, конечно, входит в название некоторых родов и видов грибов, но в английском имеет и буквальное значение - пенисообразный.
Так что шалунишка-биолог мог иметь ввиду "Новый замечательный род какой-то х.у.й.н.и из Ланкастера и Восточной Африки".