Как британский биолог удачно пошутил и одурачил своих коллег

В своей научной публикации Дэннис присвоил этому "грибу" название Golfballia ambusta, что в переводе с латыни означает "сожжённый мяч для гольфа". Парадоксально, никто из учёных не обратил внимания на эту игру слов. Латинские наименования, которыми мучают студентов в вузах, обычно проходят мимо биологов.