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Как британский биолог удачно пошутил и одурачил своих коллег

Как британский биолог удачно пошутил и одурачил своих коллег

Автор:
12 июля 2023 16:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   биология   забавное   интересное   история   смешное   
1700
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Никто не мог предположить, что эта шутка зайдёт так далеко.

В 1953 году биолог по имени Ричард Дэннис привёз из Африки уникальный и редкий гриб. На деле это был обожжённый на огне мячик для игры в гольф.

В своей научной публикации Дэннис присвоил этому "грибу" название Golfballia ambusta, что в переводе с латыни означает "сожжённый мяч для гольфа". Парадоксально, никто из учёных не обратил внимания на эту игру слов. Латинские наименования, которыми мучают студентов в вузах, обычно проходят мимо биологов.

Неожиданно этот "гриб" оказался выставленным прямо на витрине знаменитого лондонского музея. С течением времени к нему было добавлено несколько других потерявших товарный вид мячиков. На полях выжигали траву, поэтому потерянные мячи, попавшие в огонь, также оказались в коллекции музея.


Ричард Дэннис скончался в 2003 году в возрасте 92 лет, унеся с собой тайну этой весьма затянувшейся шутки в могилу. Однако лишь недавно правда всплыла, когда были обнаружены дневники этого биолога.

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Метки: Прошлое   биология   забавное   интересное   история   смешное   
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3  комментария
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55k
zloykoyot 47 минут назад
Ага. Шутка шуткой, но этим мячиком он оправдал потраченные на экспедицию деньги и заодно за публикацию бабла получил. Ну и реноме своё поднял как открыватель нового вида грибов.
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Стоило бы добавить, что название статьи, вышедшей в 1962г было “A Remarkable New Genus of Phalloids in Lancashire and East Africa”.
Слово Phalloid на латыни, конечно, входит в название некоторых родов и видов грибов, но в английском имеет и буквальное значение - пенисообразный.
Так что шалунишка-биолог мог иметь ввиду "Новый замечательный род какой-то х.у.й.н.и из Ланкастера и Восточной Африки".
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29k
Serg2001 2 часа назад
Британские учёные...
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