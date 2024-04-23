Мифы 90-х и 2000-х, в которые все поверили

За рубежом эта легенда существовала ещё с 70-х годов, а когда в начале 2000-х в Химках открылась ИКЕА, то истерия дошла и до России.

Будто бы ребёнок, оставленный в игровой комнате, исчезает, а через несколько часов, а то и дней его находят там же, всего изрезанного, с запиской в руке "Спасибо за почку".

Стоит ли говорить, что трансплантология - это гораздо более сложный процесс, чем просто вырезать орган где-то, чуть ли не на задворках торгового центра. Тогда же были ещё легенды о том, что будто бы органы вырезали практически в подворотнях. И мало кто задумывался, что жизнеспособность органа вне человека крайне недолгая и чтобы он был пригоден для пересадки, то это нужно делать ну хотя бы в больнице. Но уж никак не в тёмном закоулке.



Расскажите, какие вы еще знаете легенды, которыми пичкали население практически изо всех СМИ.