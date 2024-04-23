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Мифы 90-х и 2000-х, в которые все поверили

Мифы 90-х и 2000-х, в которые все поверили

Автор:
23 апреля 2024 19:38
Сообщество : Юмор
Метки: Антинаука   Прошлое   Россия   бред   городские легенды   забавное   интересное   мифы   
2093
6

Время 90-х в России было непростым периодом. Страну лихорадило, все было максимально ненадёжно и нестабильно. Очень часто в такое время люди начинают верить практически в любой антинаучный бред, если его говорят уверенно и по телевизору.

Появились мифы, транслируемые не только жёлтой прессой, но и даже телевизионными каналами. Часть из них отвергала современные технологии, а часть давала надежду на лёгкое и быстрое обогащение. И то, и другое отлично ложилось на ситуацию в стране, по уровню ненормальности происходящего. Так какими же мифами кормили население в этот период?


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После трагедии на Чернобыльской АЭС информация о том, что радиация вызывает рак, стала общедоступной. Но излучения бывают разные и те, что вызывают онкологические заболевания - ионизирующие. К примеру, ионизирующее излучение на высоких частотах, бывает у следующих видов: гамма-лучи, рентгеновские и ряд ультрафиолетового излучения. Они вот как раз обладают достаточной энергией, чтобы выбить из атома электрон (то есть ионизировать его) и могут навредить ДНК.

Микроволновки - это радиочастотное излучение и оно не способно ионизировать атомы. Так что, привести к развитию онкологии коробки для подогрева никак не могли. А вот профессионально подогреть тарелку до ожога, а не еду в ней - да.


Это больше относится уже к 2000-м годам. Помните эти рассказы про людей, которые приходили в кинотеатр, садились на кресло, ойкали от укола и находили на сиденье иглу и записку "Вы заражены СПИДом".
Собственно, яркий пример, почему так важна информированность. ВИЧ живёт на открытом воздухе меньше пары минут и даже если иглу погрузить в кровь инфицированного человека, то она быстро высохнет и вирус разрушится. Подробнее о том, как можно заразиться и последние новости по ВИЧ можно почитать тут. Несмотря на то, что в РФ действительно эпидемия ВИЧ, чтобы заразиться надо весьма постараться.
Но статьи в газетёнках и посты в соцсетях росли в геометрической прогрессии и люди действительно панически боялись заразиться. Причём не только в кино, но и в метро, мол, в поручни тоже втыкают "заражённые" иглы.

Как же печально было с обстановкой в плане медицины, что люди на полном серьёзе ставили перед телевизором банки с водой, чтобы зарядить их целительной силой Аллана Чумака и Кашпировского. Начинался сеанс, Чумак садился перед экраном и начинал какие-то пассы руками. Причём, заряжал он не только воду для всех, кто поставил банку перед телевизором. На своих гастролях Чумак мог "зарядить" и крем, и мазь и даже собственное фото, чтобы приложить его к больному месту.
И ведь верили, да ещё как!

Наверное многие слышали во времена, когда сотовые телефоны только появились, что если ими пользоваться во время грозы, то они притянут молнию и она убьёт. По этому же принципу, многие выключали из розетки домашние компьютеры. Разумеется, это полный бред. Мощность радиоволн высокой частоты настолько мала, что она никак не сможет "приманить" молнию.
Намного опаснее решить укрыться от ливня под одиноким деревом.


За рубежом эта легенда существовала ещё с 70-х годов, а когда в начале 2000-х в Химках открылась ИКЕА, то истерия дошла и до России.

Будто бы ребёнок, оставленный в игровой комнате, исчезает, а через несколько часов, а то и дней его находят там же, всего изрезанного, с запиской в руке "Спасибо за почку".
Стоит ли говорить, что трансплантология - это гораздо более сложный процесс, чем просто вырезать орган где-то, чуть ли не на задворках торгового центра. Тогда же были ещё легенды о том, что будто бы органы вырезали практически в подворотнях. И мало кто задумывался, что жизнеспособность органа вне человека крайне недолгая и чтобы он был пригоден для пересадки, то это нужно делать ну хотя бы в больнице. Но уж никак не в тёмном закоулке.

Расскажите, какие вы еще знаете легенды, которыми пичкали население практически изо всех СМИ.

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Метки: Антинаука   Прошлое   Россия   бред   городские легенды   забавное   интересное   мифы   
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14  комментариев
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2k
Сергей Час назад
да, и детей на органы, конечно же, сейчас нигде не покупают, никто и нигде. И баб не крадут для продажи в сексуальное рабство.
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7k
Атомный Крот 9 минут назад
"По этому же принципу, многие выключали из розетки домашние компьютеры. Разумеется, это полный бред. "

Это - не бред, а защита от могущего возникнуть при ударе молнии даже в молниеотвод кратковременного повышения напряжения в бытовой электрической сети. Перенапряжение называется.

У меня так как-то раз входные цепи телефонного модема погорели в 90-е. Электросеть выдержала, да и фильтр с защитой на входе стоял. А вот на телефонном входе защиты не было.
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6k
Wadim 13 минут назад
"На своих гастролях Чумак мог "зарядить" и крем, и мазь и даже собственное фото, чтобы приложить его к больному месту.
И ведь верили, да ещё как!"

Ну сейчас-то стали умнее, да? Привет блиновским, шабудиновым, лерчикам, тони робинсам и сотням других, а также их клиентам.
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1k
Уходим отсюда 38 минут назад
Советую автору почитать про богемскую рощу, если он до сих пор думает, что детей не похищают. И это лишь то, что на слуху, а что за кулисами лучше и не представлять.
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4k
Aleks 48 минут назад
А помнишь, верили всерьез,
во все что ветер принесет?
Сейчас же хочется до слез,
а вот не верится и все...
( Олег Митяев " Давай с тобой поговорим")
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2k
Веселый Пук Час назад
Ещё Денди сажала кинескоп.
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16k
Александр Час назад
Ну, кроме Чумака/Кашпировского, всё остальное - ночные страшилки из пионер/лагеря, типа "чёрного автобуса"...
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275
Старикашка Z Час назад
"А вот профессионально подогреть тарелку до ожога, а не еду в ней - да." -- а это уже современный миф, который появился начал распространятся не больше года назад...
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10k
sedoisever 2 часа назад
Автор или других за идиотов держит, или сам...
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40k
albedo 2 часа назад
Микроволновки - это радиочастотное излучение и оно не способно ионизировать атомы. Так что, привести к развитию онкологии коробки для подогрева никак не могли.
=================
Серьезно?
Вообще то СВЧ облучение как раз вызывает онкологию.
И ионизация не единственная причина онкологии.
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35k
Юр21 2 часа назад
Глупые легенды и не менее глупые разоблачения.
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19k
Алекс 2 часа назад
Я о некоторых вообще не слышал а в других не верил
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1261 пост (1183 в горячем)

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