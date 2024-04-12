Спасатели вытащили 10-летнего мальчика из дымохода

Мальчик вылез из окна второго этажа и забрался на крышу своего дома в Уитмане, штат Массачусетс, США, около 16:15 в минувшую среду. Ребёнок залез в дымоход и уже не смог самостоятельно выбраться.
Отец сорванца был на работе, когда ему позвонил второй сын и сказал, что брат полез на крышу.
Мужчина сразу позвонил в службу спасения и поспешил домой. К тому моменту, как он приехал, мальчик уже был в безопасности.
На фотографиях с места происшествия, опубликованных Boston25 News, пожарные вытаскивают мальчика из дымохода. Видно, что руки ребёнка зажаты в трубе.
По словам пожарных, мальчик не пострадал. Он так и не объяснил, что побудило его на такое приключение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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