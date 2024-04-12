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Спасатели вытащили 10-летнего мальчика из дымохода

Спасатели вытащили 10-летнего мальчика из дымохода

Автор:
12 апреля 2024 09:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Спасение   дом   дымоход   история   ребёнок   
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Мальчик вылез из окна второго этажа и забрался на крышу своего дома в Уитмане, штат Массачусетс, США, около 16:15 в минувшую среду. Ребёнок залез в дымоход и уже не смог самостоятельно выбраться.

Отец сорванца был на работе, когда ему позвонил второй сын и сказал, что брат полез на крышу.

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Мужчина сразу позвонил в службу спасения и поспешил домой. К тому моменту, как он приехал, мальчик уже был в безопасности.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных Boston25 News, пожарные вытаскивают мальчика из дымохода. Видно, что руки ребёнка зажаты в трубе.

По словам пожарных, мальчик не пострадал. Он так и не объяснил, что побудило его на такое приключение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Спасение   дом   дымоход   история   ребёнок   
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Teodor 5 часов назад
Санта Клаус, блин, нашелся...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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