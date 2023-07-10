Отец нашел похищенного сына спустя 22 года отчаянных поисков

Девятое октября 2001 года разделило жизнь Лэй Вуцзе на до и после. Житель Юэяна, провинция Хунань, оставил 4-летнего сына Юэчуаня под присмотром соседки. Позже женщина рассказала полиции, что заметила на улице подозрительного мужчину. А когда упустила ребенка из виду, тот похитил Юэчуаня. Лей сразу же отправился на поиски сына по Юэяну и его окрестностям. Шли годы, но отец не сдавался, и в этом году его упорство принесло плоды.
Лэй Вуцзе подружился с родителями, которые так же отчаянно искали своих детей. Истории воссоединения семей дарили ему надежду, что однажды и он сможет обнять сына. Он не опускал руки, забывал про усталость, а не так давно воспользовался экспериментальной технологией распознавания лиц.
Спасением для Лэй Вуцзе стала новейшая программа распознавания лиц. Полиция создала портрет повзрослевшего Юэчуаня и нашла вероятные совпадения.
В начале этого года Вуцзе сообщили, что его ДНК совпадает с ДНК 26-летнего мужчины из Шэньчжэня, более чем в 900 километрах от места похищения ребенка. Примечательно, что отец несколько раз бывал в Шэньчжэне, однажды даже останавливался в нескольких километрах от дома Юэчуаня, но так и не встретил его.
На смертном одре отец попросил Лэй Вуцзе вернуть внука домой, и он посвятил этой цели свою жизнь. Мужчина расклеивал листовки по всему Китаю, участвовал в телевизионных шоу и радиопередачах, всегда был активен в Сети. По оценкам Лэя, за последние 22 года он посвятил поиску Юэчуаня более 70% своего времени.
После пропажи сына у семьи Вуцзе родилась дочь. Каждый год родители покупали Юэчуаню подарки на день рождения, верили, что он их обязательно увидит. Так и случилось: в прошлом месяце родители нашли сына. Пока неизвестно, есть ли у Юэчуаня своя семья, и хочет ли он жить со своими биологическими родителями. В любом случае у этой истории счастливый финал.
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то есть всех кого похищают потом делают кручу-верчу запутать хочу и отпускают чтоб они жили в китае.