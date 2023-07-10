Отец нашел похищенного сына спустя 22 года отчаянных поисков

Девятое октября 2001 года разделило жизнь Лэй Вуцзе на до и после. Житель Юэяна, провинция Хунань, оставил 4-летнего сына Юэчуаня под присмотром соседки. Позже женщина рассказала полиции, что заметила на улице подозрительного мужчину. А когда упустила ребенка из виду, тот похитил Юэчуаня. Лей сразу же отправился на поиски сына по Юэяну и его окрестностям. Шли годы, но отец не сдавался, и в этом году его упорство принесло плоды.