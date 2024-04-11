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20 удивительно реалистичных 3D-иллюзий и уличных картин, которые поразят до глубины души

20 удивительно реалистичных 3D-иллюзий и уличных картин, которые поразят до глубины души

Автор:
11 апреля 2024 22:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Поражают   Удивительные   картины   реалистичные   уличные   художники   
885
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Талант художников безграничен. С помощью своих произведений, они легко могут перенести нас в сказочную страну фантазий. В этом посте вы увидите невероятные оптические 3D - иллюзии, которые художники нарисовали на улицах городов.

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Метки: Поражают   Удивительные   картины   реалистичные   уличные   художники   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 46 минут назад
Не дай бог там бухому вечерком идти.

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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1829 постов (1773 в горячем)

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