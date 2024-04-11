20 удивительно реалистичных 3D-иллюзий и уличных картин, которые поразят до глубины души

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Талант художников безграничен. С помощью своих произведений, они легко могут перенести нас в сказочную страну фантазий. В этом посте вы увидите невероятные оптические 3D - иллюзии, которые художники нарисовали на улицах городов.
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14. Произведение уличного искусства можно увидеть в Эш-сюр-Альзетт, городе на юге Люксембурга
15. Французский уличный художник Левале создает коллажи на городских стенах по всей Франции
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