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Сообщество Без кота и жизнь не та 1646 постов • 472 подписчика подписаться
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20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики

20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики

Автор:
02 июля 2023 23:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: искусство   котики   произведения   творчество   уличные   художники   
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Мир уличного искусства - это яркое, постоянно развивающееся течение, отражающее мысли, идеи и эстетику различных культур. Среди этого изобилия творчества выделяется один аспект, который продолжает вдохновлять художников по всему миру – это кошка. Это явление уличного искусства проникло почти в каждый город на земле. Взгляните!

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Метки: искусство   котики   произведения   творчество   уличные   художники   
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