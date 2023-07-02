20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики

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Мир уличного искусства - это яркое, постоянно развивающееся течение, отражающее мысли, идеи и эстетику различных культур. Среди этого изобилия творчества выделяется один аспект, который продолжает вдохновлять художников по всему миру – это кошка. Это явление уличного искусства проникло почти в каждый город на земле. Взгляните!
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