20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики

Мир уличного искусства - это яркое, постоянно развивающееся течение, отражающее мысли, идеи и эстетику различных культур. Среди этого изобилия творчества выделяется один аспект, который продолжает вдохновлять художников по всему миру – это кошка. Это явление уличного искусства проникло почти в каждый город на земле. Взгляните!