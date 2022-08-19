Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках

Идея проучить “знатоков” искусства принадлежала шведскому журналисту Эке Акельсону. Он познакомил 4-летнего шимпанзе из зоопарка с красками. Питеру краски понравились сначала на вкус, а потом и на вид. Он с удовольствием испачкал красками холсты (особенно ему полюбился синий цвет), а Эке вместе со знакомым художником отобрал самые удачные работы Питера и протащил их в гётеборгскую галерею. Розыгрыш удался.

Ещё известен случай, когда в 2005 году искусствовед приписал авторство картины, написанной шимпанзе Банджи, известному немецкому художнику-экспрессионисту. А ещё шимпанзе Конго увлекался живописью и создал за всю свою жизнь несколько сотен полотен. Среди его поклонников якобы был сам Пикассо. В 2008 году картина Конго была продана за $25000.