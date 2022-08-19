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Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках

Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках

Автор:
19 августа 2022 16:22
Сообщество : Искусство
Метки: art   авангардист   бананы   дэвид боуи   живопись   искусство   картины   обезьяны   художники   экспрессионисты   
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Их боялся даже Пикассо! Самые "талантливые" художники за всю историю современного искусства.

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Знакомы ли вы с творчеством известного художника-авангардиста середины XX века Пьером Брассо? Этот знаменитый француз удостоился высокой оценки искусствоведов, после того как шведская публика познакомилась с творчеством Брассо в 1964 году. Вот как писал о художнике один специалист: “Пьер — художник, выступающий с деликатностью балетного танцора”. Когда этот специалист узнал, что никакого Брассо никогда не существовало, а картины за него малевал юный шимпанзе Питер, он и бровью не повёл и продолжал настаивать на том, что на той выставке картины Брассо, то есть обезьяны, показались ему поистине выдающимися.

Идея проучить “знатоков” искусства принадлежала шведскому журналисту Эке Акельсону. Он познакомил 4-летнего шимпанзе из зоопарка с красками. Питеру краски понравились сначала на вкус, а потом и на вид. Он с удовольствием испачкал красками холсты (особенно ему полюбился синий цвет), а Эке вместе со знакомым художником отобрал самые удачные работы Питера и протащил их в гётеборгскую галерею. Розыгрыш удался.


Ещё известен случай, когда в 2005 году искусствовед приписал авторство картины, написанной шимпанзе Банджи, известному немецкому художнику-экспрессионисту. А ещё шимпанзе Конго увлекался живописью и создал за всю свою жизнь несколько сотен полотен. Среди его поклонников якобы был сам Пикассо. В 2008 году картина Конго была продана за $25000.

А знакомы ли вы с таким направлением в живописи, как дисумбрационизм? Или, может быть, с его самым видным представителем русским художником Павлом Жердановичем? Всё это тоже мистификации и развод.


Писатель из Лоса-Анджелеса Пол Джордан Смит решил отомстить напыщенным искусствоведам, после того как они оценили пейзажи его жены Сары Биксби Смит как посредственные и старомодные. Хотя поначалу он просто хотел повеселить расстроившуюся супругу.


"Ах, они хотят великое и современное, сейчас я им покажу великое и современное!"- сказал Пол, впервые в жизни взял краски и кисти, сел за холст и довольно быстро создал картину "Да, у нас нет бананов". Сара посмеялась, картину повесили на стену и забыли про неё. Однако однажды гость Смитов похвалил полотно и даже предположил, что его создал Гоген. Вот тут то Полу и пришла идея потроллить искусствоведов.

В 1925 году Джордан привёз свою картину на выставку в Нью-Йорк. Для убедительности он дал картине новое и более подходящее для высокого искусства название "Экзальтация" и прилепил к ней ценник с астрономической суммой (чтобы точно никто не купил).


К удивлению автора критикам понравилась его работа. Представитель одного французского издания об искусстве попросил Джордана подробнее рассказать об авторе. Так родился Жерданович, родившийся в Москве, но незадолго до Октябрьской революции переехавший в Калифорнию. Ещё он выдумал новое направление в живописи - дисумбрационизм. А картина "Экзальтация" рассказывает об обретении женщиной свободы. Она только что убила миссионера (его череп болтается на шесте) и поела банан, который ей запрещали есть, и теперь празднует своё освобождение. Весь этот бред был опубликован в новом номере журнала Revue du Vrai et du Beau.

Потом Смит написал ещё несколько картин, которые также тепло были встречены специалистами. В 1927 году Смит признался, что Жердановича не существует, что он просто хотел показать критикам, что они ни в чём не разбираются, а просто изображают из себя знатоков. Через четыре года Джордан-Жерданович ненадолго вернулся в мир искусства, создав ещё одну картину для персональной выставки, но уязвлённые критики прежнего интереса к его работам не уже испытывали.

1 апреля 1998 году шотландский писатель Вильям Бойд представил свою новую книгу - биографию американского художника Нэта Тейта. Писатель Гор Видал написал восторженную рецензию на книгу, выдержки из которой были опубликованы на обложке, а Дэвид Боуи устроил вечеринку, где можно было увидеть некоторые работы Тейта. Все трое знали, что никакого Тейта не существует, а гости делали умное лицо и рассказывали, как на них в юности неизгладимое впечатление произвели ранние работы великого американца Нэта Тейта.


Журналист Дэвид Листер был первым, кто усомнился в существовании Тейта, несмотря на то, что все, кроме него, вроде бы были знакомы с картинами художника. Листер полистал книгу и обнаружил там названия выдуманных галерей. Мистификация раскрылась, а Бойд, Боуи и Видал с нескрываемым удовольствием следили за реакцией гостей, которые пять минут назад восхищались своим любимым художником Нэтом Тейтом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: art   авангардист   бананы   дэвид боуи   живопись   искусство   картины   обезьяны   художники   экспрессионисты   
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2  комментария
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71k
Максим 17 минут назад
В О чем говорят мужчины 2 есть такой эпизод с покупкой картины..
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Аааа 11 минут назад
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Николай Дмитрич

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