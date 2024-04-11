9-летняя штангистка подняла 75 кг

Аршия Госвами в свои неполные 10 лет способна выполнять упражнения со штангой, которая весит в три раза больше неё самой. Тяжелоатлетка из Индии публикует свои успехи в соцсети, радуя почти 750 тыс. подписчиков.
В 8 лет она поставила свой первый личный рекорд - подняла 60 кг. Сейчас девочка весит 25 кг, и ей удалось выполнить становую тягу с весом в 75 кг.
Аршия занимается пауэрлифтингом с 2021 года. Тогда 6-летняя девочка стала самым юным штангистом страны, подняв 45 кг. С тех пор она покорила мир тяжелой атлетики, выиграв множество соревнований и даже получив спонсорскую поддержку от MuscleBlaze и Jerai Fitness - двух популярных индийских фитнес-брендов.
"Я не знаю, как ей это удаётся. Может, это генетика или редкий дар?" - сказал Sportstar гордый отец Авниш Госвами.
Он надеется, что однажды его дочь примет участие в Олимпийских играх.
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Успехи Аршии, безусловно, впечатляют, но она не единственный суперсильный ребёнок.
Так, в 2022 году 9-летняя Рори ван Улфт из Канады смогла поднять 110 кг, что более чем в три раза превышает вес её тела.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ничего про растущий организм и будущие перспективы писать не буду, индусов и так там 1,5 миллиарда.
Отмечу только интересную штангу. Зеленая десятка и желтая пятнашка - ладно. Это 50 кг. Плюс гриф 20 кг. А белый и красный блин - это что? Плотный пенопласт?