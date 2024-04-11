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9-летняя штангистка подняла 75 кг

9-летняя штангистка подняла 75 кг

Автор:
11 апреля 2024 10:58
Сообщество : Спорт
Метки: Аршия Госвами   Индия   Спорт   девочка   рекорд   тяжёлая атлетика   
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Аршия Госвами в свои неполные 10 лет способна выполнять упражнения со штангой, которая весит в три раза больше неё самой. Тяжелоатлетка из Индии публикует свои успехи в соцсети, радуя почти 750 тыс. подписчиков.

В 8 лет она поставила свой первый личный рекорд - подняла 60 кг. Сейчас девочка весит 25 кг, и ей удалось выполнить становую тягу с весом в 75 кг.

Аршия занимается пауэрлифтингом с 2021 года. Тогда 6-летняя девочка стала самым юным штангистом страны, подняв 45 кг. С тех пор она покорила мир тяжелой атлетики, выиграв множество соревнований и даже получив спонсорскую поддержку от MuscleBlaze и Jerai Fitness - двух популярных индийских фитнес-брендов.

"Я не знаю, как ей это удаётся. Может, это генетика или редкий дар?" - сказал Sportstar гордый отец Авниш Госвами.

Он надеется, что однажды его дочь примет участие в Олимпийских играх.

Успехи Аршии, безусловно, впечатляют, но она не единственный суперсильный ребёнок.

Так, в 2022 году 9-летняя Рори ван Улфт из Канады смогла поднять 110 кг, что более чем в три раза превышает вес её тела.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аршия Госвами   Индия   Спорт   девочка   рекорд   тяжёлая атлетика   
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7  комментариев
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36k
Fat Lynx 37 минут назад
Потом в 25 лет будет экспонатом подрабатывать в хирургии и снимки грыж продавать.
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6k
Отвратительный Мужик 10 минут назад
Бедный ребёнок
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7k
Старичок Полчаса назад
зато родители будут богаты.
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7k
satra Полчаса назад
Она молодец.
Ничего про растущий организм и будущие перспективы писать не буду, индусов и так там 1,5 миллиарда.
Отмечу только интересную штангу. Зеленая десятка и желтая пятнашка - ладно. Это 50 кг. Плюс гриф 20 кг. А белый и красный блин - это что? Плотный пенопласт?
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30k
Serg2001 Полчаса назад
Не знаю как кому, а мне даже больно смотреть на это... Такие нагрузки для детского несформировавшегося организма не есть хорошо... очень! Тем более для девочки.
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18k
Majul 36 минут назад
Родители у нее, мягко скажем, умом не блещут. В таком возрасте, при условии несформировавшейся костной структуры, это приносит сильно больше вреда в долгосрочной перпективе, чем пользы
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2868 постов (2695 в горячем)

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