Супруги отправили своих коз «зашибать» деньги, поедая траву на участках

Услуги рогатых работников пользуются большой популярностью среди владельцев как маленьких участков, так и больших. Арендовать коз можно на один день или на целую неделю за десять фунтов стерлингов в сутки (почти 800 рублей по нынешнему курсу) плюс стоимость перевозки, если она необходима.

«Я полагаю, что мы единственная компания в Уэльсе, предоставляющая подобные услуги, и мы хотели бы расширить свое присутствие в Великобритании»,— говорят владельцы коз-газонокосилок.