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Супруги отправили своих коз «зашибать» деньги, поедая траву на участках

Супруги отправили своих коз «зашибать» деньги, поедая траву на участках

Автор:
17 мая 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   история   коза   люди   трава   
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Супруги Доун Харт и Ричард Уайт предлагают жителям Южного Уэльса (Великобритания) арендовать экологически чистую и милую газонокосилку — стадо коз. Дон и Ричард содержат более 200 коз, которые способны быстро избавить от лишней травы и сорняков любой участок.

Крепкие желудки этих животных позволяют им потреблять почти четыре килограмма растительности в день.

«Козы поедают все сорняки и расчищают дорожки от травы. Кроме того, они отлично подходят для проникновения в небольшие пространства, куда человек не сможет направить газонокосилку или трактор. Обычно сначала они едят траву по бокам, а потом занимаются серединой участка»,— сказала Доун Харт.

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Супруги подчеркивают, что их козы всегда очень хорошо себя ведут и даже имеют специальные GPS-ошейники, помогающие им в работе. Когда животные выходят за пределы границ участка, они получают небольшой удар током, но сначала слышат звуковое предупреждение.


«Козы понимают, что музыка — это предупреждение, за которым может последовать удар током, поэтому они не уходят за границы определенной территории»,— рассказала Доун Харт изданию Metro.

Услуги рогатых работников пользуются большой популярностью среди владельцев как маленьких участков, так и больших. Арендовать коз можно на один день или на целую неделю за десять фунтов стерлингов в сутки (почти 800 рублей по нынешнему курсу) плюс стоимость перевозки, если она необходима.

«Я полагаю, что мы единственная компания в Уэльсе, предоставляющая подобные услуги, и мы хотели бы расширить свое присутствие в Великобритании»,— говорят владельцы коз-газонокосилок.

Источник:

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Метки: в мире   животные   забавно   история   коза   люди   трава   
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6  комментариев
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Только сорняки жрут? А культурные растения?
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 10 минут назад
Вот же хитрая жопа....
А молоко они тоже будут отдавать или себе оставят?
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5k
rutt 52 минуты назад
А за удобрение почвы отдельно платить надо или это бонус?
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42
Грустный Кот Час назад
гусей купите ... это выгоднее...
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1k
Шурман 2 часа назад
Начало 90тых , дача и культиватор крот , я по выходным бабки делал как 2 пальца , все копать лень а я с этой штукой , честно за выходные по 2 участка и на деньгах :)
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