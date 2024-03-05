Мне нравится эта криминальная драма, произошедшая в Индии, потому что в ней очень много индийского колорита. В ней есть муж, жена, любовник и вегетарианство!
Что случилось
Однажды утром женщина по имени Свати ворвалась в больницу в слезах, придерживая под руку мужчину, чье лицо было изуродовано.
Она плакала, что это ее муж Судхакар, которому неизвестные плеснули прямо на улице в лицо кислоту.
Мужчину тут же приняли к лечению и перебинтовали лицо. Скоро подтянулась родня пары – родители и братья искалеченного мужа. Тот едва шептал сдавленным голосом на все вопросы семьи, хотя врач сказал, что языковые связки не повредились. Что только заставляло семью только сильнее волноваться.
То есть свекровь безутешной жены. И принесла любимый бараний суп сына. Но тот вдруг отказался от маминого супа, он сказал, что есть только вегетарианскую пищу.
А в Индии вегетарианцев официально 40%, некоторые говорят, что в периоды бедности вегетарианцами поневоле становятся до 80% населения.
И вроде бы это не должно быть странным… Но семья Свати и Судхакара не была бедной, она делал все, чтобы жить достойно, она – работала медсестрой в больнице. И они позволяли себе хорошо питаться, что было предметом гордости для семьи.
Конечно, отказ сына от бараньего супа взбаламутил семью даже сильнее, чем его травма.
Индийский детектив
Семья почуяла какую-то подставку, и начала задавать личные вопросы, касающиеся родственников. Больной попытался симулировать, что ему ну совсем плохо.
Семья отказалась платить за лечение и вызвала полицию.
Жестко, но справедливо, потому что да – это был не муж.
Какая изощренность!
Это был Раджеш, любовник Свати. Они вместе пришли к решению плеснуть на лицо Раджеша кислотой, чтобы сделать его неузнаваемым и выдать за мужа.
Мужа Свати с Раджешом заблаговременно вывезли в лес и убили. Чтобы никто не догадался, на следующее же утро разыграли спектакль «кто-то облил лицо моего мужа кислотой».
Только вот мужчина был готов на преступление ради любимой, а отказаться от вегетарианской диеты не смог! Скорее всего, он был на ней по религиозным причинам, потому так рьяно придерживался.
Но теперь любителя овощного супчика и его подельницу отправили в тюрьму, потому что полиция быстро их расколола. Не поверив, что жена может спутать мужа с кем-то всего лишь из-за обезображенного лица.
Свати, кстати, потом сбежала из-под надзора полиции, убедив всех, что она ничего не знала. И ее выпустили по УДО, пока идут дальнейшие разбирательства. Тут-то моментально ее и след простыл.
Муж в могиле, жена в бегах, обезображенный любовник в тюрьме.
А мог ведь есть баранину, не выпендриваться, иметь чужую жену и дом.
Поэтому эта история такая чисто индийская. Наравне с той, о которой я уже писала, где муж подложил жене в постель кобру. Два раза.
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