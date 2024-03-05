Что случилось

Однажды утром женщина по имени Свати ворвалась в больницу в слезах, придерживая под руку мужчину, чье лицо было изуродовано.

Она плакала, что это ее муж Судхакар, которому неизвестные плеснули прямо на улице в лицо кислоту.