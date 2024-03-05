Замысел коварной убийцы помогли раскрыть больничная еда и гастрономические пристрастия

Подавляющее большинство преступников – мужчины. Так сложилось исторически. Но если представители сильной половины чаще действуют в порыве эмоций, то женщины иногда закручивают такие лихие и...