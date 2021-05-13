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Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии

Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии (4 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   забавно   история   кольцо   люди   рыба   удивительно   фото   
337
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Ныряльщица случайно обнаружила потерянное обручальное кольцо у острова Норфолк. Украшение оказалось на... кефали. Но окольцованная рыбка скрылась в водах.

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Метки: в мире   забавно   история   кольцо   люди   рыба   удивительно   фото   
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Victor Chromov Час назад
Орнитолог обалдел, когда окольцованная им ворона сказала: "Я согласна!".
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