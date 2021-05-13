337
4
Ныряльщица случайно обнаружила потерянное обручальное кольцо у острова Норфолк. Украшение оказалось на... кефали. Но окольцованная рыбка скрылась в водах.
Дайверу посчастливилось обнаружить пропавшее обручальное кольцо жениха, которое она заметила висящим на шее рыбы.
Натан Ривз (Nathan Reeves) вместе со своей женой Сьюзи Квинтал (Suzie Quintal) на Рождество посещали остров Норфолк, расположенный на крайнем севере Австралии, и во время купания потерял кольцо, которое так досадно соскользнуло с его пальца.
Натан Ривз (Nathan Reeves) вместе со своей женой Сьюзи Квинтал (Suzie Quintal) на Рождество посещали остров Норфолк, расположенный на крайнем севере Австралии, и во время купания потерял кольцо, которое так досадно соскользнуло с его пальца.
Он уже потерял всякую надежду его вернуть, однако местная ныряльщица Сьюзан Прайор (Susan Prior) нашла пропавшее кольцо за 550 фунтов стерлингов (прибл 780 долларов США), которое повисло на теле кефали.
Женщина рассказала, что внешне опоясанная кольцом рыба выглядела ужасно — Сьюзан казалось, что из-за весящей железки существо испытывало боль.
«Металл можно удалить, только поймав рыбу в сеть и осторожно сняв его с неё», — сказала дайвер.
«Пока что с рыбой всё в порядке, но по мере роста кольцо врежется в неё [сильнее].»
Женщина рассказала, что внешне опоясанная кольцом рыба выглядела ужасно — Сьюзан казалось, что из-за весящей железки существо испытывало боль.
«Металл можно удалить, только поймав рыбу в сеть и осторожно сняв его с неё», — сказала дайвер.
«Пока что с рыбой всё в порядке, но по мере роста кольцо врежется в неё [сильнее].»
Она слышала о том, что одна пара потеряла обручальное кольцо, после чего каким-то чудом смогла её разыскать на странице Facebook-сообщества.
Местные жители сейчас пытаются выследить рыбу, чтобы снять с неё кольцо и вернуть изделие законному владельцу.
При этом абсолютно непонятно, почему сама ныряльщица Сьюзан Прайор не смогла поймать окольцованное существо, но умудрилась сделать несколько кадров.
Местные жители сейчас пытаются выследить рыбу, чтобы снять с неё кольцо и вернуть изделие законному владельцу.
При этом абсолютно непонятно, почему сама ныряльщица Сьюзан Прайор не смогла поймать окольцованное существо, но умудрилась сделать несколько кадров.
Сьюзи Квинтал отметила, что её муж всюду искал пропавшее кольцо, но безуспешно.
«Он попытался найти его, а затем сообщил мне эту новость, которой я явно не была рада», — сказала она.
«Я всегда ему говорю, чтобы он, прежде чем пойти плавать, его снимал. Он потерял его за день до нашей второй годовщины свадьбы.»
Женщина добавила, что местные жители острова, чтобы найти кольцо, даже предложили им задействовать металлоискатели, правда сейчас она тоже обеспокоена состоянием рыбы.
«Команды на лодках со стеклянным дном собираются наблюдать — Норфолк действительно хорош в этом плане.»
«Я просто не могу в это поверить. У меня на острове несколько друзей, и они твёрдо уверены в том, что смогут его отыскать.»
«Он попытался найти его, а затем сообщил мне эту новость, которой я явно не была рада», — сказала она.
«Я всегда ему говорю, чтобы он, прежде чем пойти плавать, его снимал. Он потерял его за день до нашей второй годовщины свадьбы.»
Женщина добавила, что местные жители острова, чтобы найти кольцо, даже предложили им задействовать металлоискатели, правда сейчас она тоже обеспокоена состоянием рыбы.
«Команды на лодках со стеклянным дном собираются наблюдать — Норфолк действительно хорош в этом плане.»
«Я просто не могу в это поверить. У меня на острове несколько друзей, и они твёрдо уверены в том, что смогут его отыскать.»
Источник:
Еще крутые истории!
- Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения
- «Всем, кто называл меня полторашкой, я отвечала, что недотягиваю 10 сантиметров»
- Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном
- Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом
- Сюрреалистические фото Сальвадора Дали
16
Понравилось16
Новости партнёров