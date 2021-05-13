Сьюзи Квинтал отметила, что её муж всюду искал пропавшее кольцо, но безуспешно.



«Он попытался найти его, а затем сообщил мне эту новость, которой я явно не была рада», — сказала она.

«Я всегда ему говорю, чтобы он, прежде чем пойти плавать, его снимал. Он потерял его за день до нашей второй годовщины свадьбы.»



Женщина добавила, что местные жители острова, чтобы найти кольцо, даже предложили им задействовать металлоискатели, правда сейчас она тоже обеспокоена состоянием рыбы.



«Команды на лодках со стеклянным дном собираются наблюдать — Норфолк действительно хорош в этом плане.»

«Я просто не могу в это поверить. У меня на острове несколько друзей, и они твёрдо уверены в том, что смогут его отыскать.»