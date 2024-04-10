"Чем его эвакуировать, мы не знаем!" В Оренбурге упрямый верблюд Даша не хочет спасаться от наводнения

Сотрудница парк-отеля «Нежинка» также опровергла слухи о том, что верблюда и других животных в мини-зоопарке бросили. Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов. В беседе с «360» женщина пояснила, что с животными все хорошо:

С животными все хорошо, верблюда никто не бросал. На территории отеля находится охрана. Люди сидят на КПП, есть административный комплекс, на втором этаже которого живет скотник, он смотрит за животными.

Ясно одно: беспокоиться за строптивую «королеву пустыни» точно не стоит, поскольку на базе парк-отеля на постоянной основе живут люди, которые кормят и ухаживают за привередой.