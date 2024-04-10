"Чем его эвакуировать, мы не знаем!" В Оренбурге упрямый верблюд Даша не хочет спасаться от наводнения

В оренбургском парк-отеле «Нежинка» верблюд Даша наотрез отказывается от эвакуации. Животное с гордо поднятой головой стоит у подножия лестницы, но подниматься отказывается. В ТГ-каналах даже развели панику, что верблюда бросили на произвол судьбы. Даша - упрямый верблюд - не будь, как Даша!
Животное с гордо поднятой головой стоит у подножия ступенек в воде, но с мест сдвигаться не желает. Что только не делали сотрудники отеля! Один даже попытался затащить верблюда на возвышение, но Даша, очень важная и самодостаточная, поэтому продолжает стоять в воде. Когда верблюд с непростым характером решится на эвакуацию — никто не знает.
Вы такие умные, ребят! Кто хотел приехать и помочь эвакуировать – приезжайте и эвакуируете! Мы его эвакуировать чем не знаем!
, - возмущается парень на видео:
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Сотрудница парк-отеля «Нежинка» также опровергла слухи о том, что верблюда и других животных в мини-зоопарке бросили. Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов. В беседе с «360» женщина пояснила, что с животными все хорошо:
С животными все хорошо, верблюда никто не бросал. На территории отеля находится охрана. Люди сидят на КПП, есть административный комплекс, на втором этаже которого живет скотник, он смотрит за животными.
Ясно одно: беспокоиться за строптивую «королеву пустыни» точно не стоит, поскольку на базе парк-отеля на постоянной основе живут люди, которые кормят и ухаживают за привередой.
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Ранее в соцсетях появилось видео уплывающего в направлении Казахстана оренбуржского скейт-парка. Местные власти пообещали восстановить инфраструктуру, но горожане все равно недоумевают: получается, что скейт-парк вообще не закрепили?
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