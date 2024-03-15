30 ретро-снимков, которые хранят истории прошлого

Старые фотографии всегда "рассказывают" свои уникальные истории, которые уже не повторятся. Кроме того, наш мозг обрабатывает изображения в 60 тысяч раз быстрее, чем текст — поэтому визуально информация воспринимается проще. Взглянем на подборку интересных кадров разных лет, на которых запечатлены любопытные и многозначительные моменты нашей истории.
2. Джесси Оуэнс, установивший мировой рекорд в беге на 200 метров на Олимпийских играх 1936 года в Берлине
4. Кондуктор трамвая в Сиэтле, США, не пускает пассажиров без маски во время пандемии испанского гриппа, 1918 год
6. 3000 человек, помогавших строить здание банка Chase Bank в Нью-Йорке, позируют для фото в конце строительных работ, 19 августа 1964
9. Одно из первых известных фото Ниагарского водопада, сделанное британским химиком Хью Ли Паттинсоном в 1840 году. Снимок хранится в Национальной галерее искусств
11. Чемпионат мира по футболу 1920 года. Капитаны женских футбольных команд Англии и Франции обмениваются поцелуем доброй воли перед игрой в Престоне, Англия
12. Полицейский измеряет купальник Бетти Фрингл на Палм-Бич, США, чтобы убедиться, что он соответствует новым правилам на пляжах. 1925 год
13. Итальянские войска поднимают на гору пушку, собаку и солдата. Итальянские Альпы, Первая мировая война, 1915 год
15. Словенка Альбина Мали-Хочевар, которая в 1941 году, в возрасте 16 лет, вступила в Народно-освободительное движение
В возрасте 17 лет она была дважды ранена, а в оставшиеся годы войны работала медсестрой.
16. Женщина тестирует детскую коляску, предназначенную для защиты от газовых атак. Хекстейбл, Англия, 1938 год
24. Момент, когда лётчик-испытатель Джордж Эйрд катапультировался из самолёта English Electric Lightning F1 на низкой высоте в Хатфилде, Англия. Он едва избежал смерти
25. Александр Гюстав Эйфель (слева) осматривает построенную Эйфелеву башню в Париже, 1889 год
27. Женщина рисует белые полосы на своей корове, чтобы её видели ночью, и чтобы предотвратить аварии, если она выйдет на дорогу
29. Социальная дистанция из 1953 года. Девочка, больная корью, сидит отдельно во время вечеринки в честь коронации в Челси, Англия
30. Стриптизёрша из Флориды доказывает судье, что её трусы достаточно велики и прикрывают интимные места, 1983 год
Танцовщица доказывала, что полицейские в штатском, которые арестовали её за нарушение общественного порядка в стрип-клубе, поступили незаконно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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