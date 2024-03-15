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30 ретро-снимков, которые хранят истории прошлого

30 ретро-снимков, которые хранят истории прошлого

Автор:
15 марта 2024 20:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   исторические фото   история   подборка   ретро фото   снимки   старые фото   фото   
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Старые фотографии всегда "рассказывают" свои уникальные истории, которые уже не повторятся. Кроме того, наш мозг обрабатывает изображения в 60 тысяч раз быстрее, чем текст — поэтому визуально информация воспринимается проще. Взглянем на подборку интересных кадров разных лет, на которых запечатлены любопытные и многозначительные моменты нашей истории.

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В возрасте 17 лет она была дважды ранена, а в оставшиеся годы войны работала медсестрой.

Танцовщица доказывала, что полицейские в штатском, которые арестовали её за нарушение общественного порядка в стрип-клубе, поступили незаконно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Разное   Фотографии   исторические фото   история   подборка   ретро фото   снимки   старые фото   фото   
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6  комментариев
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25k
SolomonA Час назад

Это не просто ретро-фольксваген, это плод случайной любви. Роллс-Ройс трахнул Жука.... На самом деле - колхоз есть даже в Нью Йорке...
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59k
turyst 9 минут назад
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863
MidMaster 23 минуты назад
Спасибо, хоть что-то интересное. А то это БурузумоАвгусты со своей х..ней уже зае..ли.
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12k
Трив Полчаса назад
Мда, 20 не нужно было добавлять. Даже если выглядит романтично.
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641
Olldd 55 минут назад
№20 лишний в подборке.
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