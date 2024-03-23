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15 доказательств, что "матрица" реальна как никогда

15 доказательств, что "матрица" реальна как никогда

Автор:
23 марта 2024 22:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Реальна   двойник   доказательства   матрица   никогда   одинаково   
884
16

Матрица вокруг нас! В наши дни многие люди придерживаются одного и того же стиля в одежде, нередко можно встретить людей, одетых одинаково. Но есть и такие, кто ещё так похожи физически, что сразу вспоминается теория, что у каждого из нас есть двойник. В этом посте вы увидите клонов, которые заставят поверить в параллельную вселенную.

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Метки: Реальна   двойник   доказательства   матрица   никогда   одинаково   
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3  комментария
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7k
yahaomsk 18 минут назад
близнецы,двойняшки... причём тут матрица?
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6k
Mishganer Минуту назад
Бред, просто бред!
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31k
Axel 8 минут назад
"6. Одинаковые причёски"

Действительно. Вокруг сплошная матрица)
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DarSie
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