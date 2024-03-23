15 доказательств, что "матрица" реальна как никогда

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Матрица вокруг нас! В наши дни многие люди придерживаются одного и того же стиля в одежде, нередко можно встретить людей, одетых одинаково. Но есть и такие, кто ещё так похожи физически, что сразу вспоминается теория, что у каждого из нас есть двойник. В этом посте вы увидите клонов, которые заставят поверить в параллельную вселенную.
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Действительно. Вокруг сплошная матрица)