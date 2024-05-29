10 пород собак, которые по мнению экспертов являются самыми вонючими

От чего зависит уровень вонючести собаки? Всё дело в индивидуальных особенностях шерсти, кожи и желёз. Поэтому, как правило, купать представителей некоторых пород приходится значительно чаще иначе, вы рискуете погрязнуть в ужасных ароматах.
Определял самые пахучие породы собак Американский клуб собаководов, основываясь на данных, предоставленных владельцами различных пород.
Плотная, склонная к жирности шерсть и складчатая кожа делают бладхаунда довольно вонючей породой. Регулярное купание может помочь, но никогда не избавит от неприятного собачьего запаха полностью. Эта порода также частенько страдает ушными инфекциями, которые становиться дополнительным источником зловония.
Бигль от природы обладает сильным запахом, который помогает ему отслеживать других членов стаи во время охоты. Их плотная короткая шерсть является основным источником запаха.
Причин неприятного запаха, исходящего от мопса, может быть несколько. Из-за особенностей строения мордочки эти собаки часто заглатывают воздух, что становится причиной метеоризма. Складочки на морде могут собирать грязь, а анальные железы этой породы часто забиваются (особенно, если не соблюдать рекомендации по кормлению).
Толстая шерсть сенбернара идеально подходит для сохранения тепла в родной снежной альпийской среде, но имеет тенденцию удерживать не только тепло, но и запахи. Также эти собаки довольно слюнявые, что тоже создаёт предпосылки для появления неприятных ароматов.
Бульдог — порода, которая особенно часто неприятно пахнет. Эти собаки страдают от налёта и кариеса, вызванного неправильным прикусом. Также у них есть глубокие складки на морде, в которых нередко остаются частички пищи. Кожа под хвостом легко инфицируется, вызывая устойчивых запах, поэтому собаке требуются ежедневные гигиенические процедуры.
Владельцы отмечают, что особенно неприятно лабрадоры пахнут сразу же после купания. Ещё у этих собак есть склонность кататься в грязи и приносить всю эту «радость» домой на своей шерсти.
Роскошная шерсть йоркширского терьера быстро накапливает грязь, а кожа вокруг рта склонна к появлению инфекций и воспалительных процессов. Однако правильный ежедневный уход позволяет легко справиться с этой проблемой.
Кокер-спаниель — собака с длинными висячими ушами и густой шерстью, склонной к повышенной жирности. Обе этих особенности являются источниками неприятного запаха.
Боксёр — это порода, у которой присутствуют серьёзные проблемы с метеоризмом. Эти пёсики также часто страдают пищевой аллергией, вызывающей зуд и неприятный запах кожи. Поэтому владельцу нужно уделять особое внимание питанию питомца.
Ещё одна порода, чей неприятный запах вызван фактом наличия морщинок на коже. Чтобы сохранить шарпея свежим и ароматным (в хорошем смысле слова), вам нужно ежедневно очищать складочки и купать его как минимум три раза в неделю.
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