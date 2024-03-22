Забудьте всё, что вы знали о Сиба-ину. Это самая примитивная порода собак, и она разрушит вашу психику

Это фиаско, братан! Вы узнаете этих булочек с одного мема: знаменитые щекастые сиба-ину! Посмотрите, поумиляйтесь да идите себе дальше. Да, прикольные, красивые, смешные, но не стоит даже мыслей допускать о том, чтобы завести себе такого мемасика! Почему? Сейчас расскажу!
Сиба-ину, шиба-ину, этожехатико, смотрилисичка — настоящие исчадия ада с милой ухмылочкой. Забудьте всё, что вы до этого знали о положительных собачьих качествах. Эти рыжики относятся к самым примитивным из всех современных пород собак. Чтобы вы понимали, насколько всё плохо: согласно исследованиям, они стоят намного ближе к диким предкам, чем хаски, басенджи и аборигенные афганские борзые. Именно поэтому шибы больше похожи на котов — позволяют вам жить рядом с ними, ухаживать, кормить и выводить на прогулку. На большее не рассчитывайте.
Как понятно из названия, зародилась порода в Японии. Задокументированная история сиб насчитывает около 3 тысяч лет — и это только то, что учёные могут официально подтвердить. В те незапамятные времена интернета ещё не было, так что щекастым собачкам никто не умилялся. Сиб держали сугубо с практической целью — для охоты на мелкую дичь.
Пугать птиц и зверушек пёсики перестали к концу 19 века. Именно тогда люди стали переходить на другой образ жизни, а в страну начали завозить новые породы собак. Из-за массовой метизации шибы и вовсе чуть было не исчезли. Благо, к 1928 году местные кинологи одумались и восстановили поголовье своих лисопсов.
Во время Второй мировой войны порода потерпела ещё один удар, но энтузиасты вновь её восстановили. В процессе не обошлось без жертв: сегодня охотничий инстинкт барбосов уже совсем не такой, как раньше. Жаль только, вредность псов в процессе реинкарнации никуда не делась.
Шиба с самурайским хладнокровием разнесёт всю вашу квартиру. Да так, что крупным собакам и не снилось! На десерт может и вас прикусить, чтоб знали своё место и поменьше оставляли пёсика одного.
На прогулках в них просыпается бульдозер и монах одновременно: если шибе куда-то надо, она туда обязательно попадёт. А если ей никуда не надо, собаченька просто сядет и будет созерцать природу вокруг себя. Ну и что, что вы торопитесь на работу? Сами завели рыжика — извольте теперь ждать!
Все аборигенные породы собак трудны в воспитании, и шиба-ину не исключение. Они не стремятся угодить человеку, им всё равно на ваши команды, наказания, похвалу, ругань и прочее. Барбосы сами знают, чего хотят и когда они это хотят. И поверьте, рыжие знают как получить своё! С такими можно только вести переговоры и постараться стать для животины уважаемым партнёром.
Источник:
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Спросите у ТакеШи Китано. Он, кстати, отказался давать интервью, когда его обозвали КатеШи.
P.S. МитсубиШи тоже не существует.