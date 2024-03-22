Забудьте всё, что вы знали о Сиба-ину. Это самая примитивная порода собак, и она разрушит вашу психику

Сиба-ину, шиба-ину, этожехатико, смотрилисичка — настоящие исчадия ада с милой ухмылочкой. Забудьте всё, что вы до этого знали о положительных собачьих качествах. Эти рыжики относятся к самым примитивным из всех современных пород собак. Чтобы вы понимали, насколько всё плохо: согласно исследованиям, они стоят намного ближе к диким предкам, чем хаски, басенджи и аборигенные афганские борзые. Именно поэтому шибы больше похожи на котов — позволяют вам жить рядом с ними, ухаживать, кормить и выводить на прогулку. На большее не рассчитывайте.