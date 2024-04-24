11 недавно выведенных пород собак, о которых вы никогда раньше не слышали

Сегодня международные клубы собаководства насчитывают в своих реестрах более 200 официально признанных пород. Несмотря на столь внушительное количество, кинологи всё равно продолжают работать над созданием декоративных, охотничьих и компанейских питомцев, которые могли бы стать для человека идеальным другом
. Ведь не зря же говорится: «Совершенству нет предела». Их усилия не остаются без вознаграждения. Ежегодно реестры продолжают пополняться новыми породами, которые удивляют своим необычным внешним видом и особенностями характера. Предлагаем вам познакомиться с новичками последних лет, которые получили официальное признание относительно недавно.
Эта длинношёрстная, очаровательная и очень покладистая собака была выведена в Санкт-Петербурге в 1997 году. При селекции использовались разнообразные виды той-терьеров, чихуахуа и представители других мелких пород.
У белой швейцарской овчарки был непростой путь к признанию. Сначала порода разводилась в Швейцарии, после в Канаде и США. Однако её не желала регистрировать ни одна официальная организация или племенная книга. Всё изменилось в 1991 года. Тогда белые овчарки всё-таки попали в швейцарскую племенную книгу, а уже в 2003 году получили признание международной кинологической организации.
Коикерхондье — умная и очень активная собака, использующаяся для охоты на диких птиц. Порода получила официальное признание в 1966 году.
Акита — мускулистая собака с густой шерстью, известная своей храбростью и преданностью. Официальное признание порода получила в 1972 году.
Помски относится к дизайнерской породе, представляющей собой помесь померанского шпица и сибирского хаски. Первый гибрид был выведен в 2013 году в США. На сегодняшний день помски является одной из самых дорогостоящих пород в мире. И это несмотря на то, что у него нет статуса в международных кинологических организациях. В 2019 году порода получила официальное признание на территории РФ, а в 2020 был зарегистрирован первый породный клуб.
Как и многие дизайнерские помеси, мальтипу возникла в Соединенных Штатах. Первые щенки появились в 1980-х годах. Кинологи хотели создать маленькую собаку-компаньона, которая не линяет и которая идеально впишется в образ жизни любой семьи, независимо от того, насколько малы их дом и двор.
Кавапу — ещё одна мелкая дизайнерская помесь, популярность которой растёт во всём мире. Порода появилась вследствие скрещивания кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и миниатюрного пуделя в 1990-х годах.
Собака, похожая на милого крысёныша, была официально признана в 2016 году. Американский голый терьер был секционирован от рэт-тертьера. Порода отличается дружелюбным и покладистым нравом. А ещё на них не бывает аллергии.
Породная собака, созданная путём скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Впервые об этих собаках заговорили ещё в 1955 году. Однако о них практически никто и ничего не знал вплоть до начала 1980-х.
Шалайка является одной из самых молодых пород собак. Она появилась вследствие скрещивания ненецкой оленегонной лайки и шакала. Была выведена в 1983 году, зарегистрирована в 2018. На сегодняшний день порода официально признана только в России.
Пагль — это необычная помесь бигля и мопса. Впервые порода появилась в 80-х годах прошлого столетия. Однако активное разведение и распространение пришлось на начало 2000-х. Пагли официально не признаются многими клубами собаководства. Однако некоторые всё-таки удостоили породу правовой регистрации. Среди них «Американский клуб собак смешанных пород», «Реестр дизайнерских пород», «Клуб заводчиков дизайнерских собак», «Международный реестр дизайнерских собак».
Источник:
- Правда ли, что служебные собаки стоят за едой в очередях? Да ещё и со своей посудой!
- Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты
- 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда
- Самые сильные и опасные собаки
- 16 пород собак-тяжеловесов
Что, теперь каждый ублюдок - это новая порода?
Как низко пало собаководство. Печально...
Месье знает толк :)
Остальных бракуют - топят или кастрируют.
Потом щенков с нужным признаком скрещивают между собой, усиливая признак, и так далее.
В общем, это многолетний труд нескольких поколений заводчиков...