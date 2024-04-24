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11 недавно выведенных пород собак, о которых вы никогда раньше не слышали

11 недавно выведенных пород собак, о которых вы никогда раньше не слышали

Автор:
24 апреля 2024 07:53
Сообщество : Животные
Метки: выведенные породы собак   животные   интересно   пес   порода   собака   фото   
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Сегодня международные клубы собаководства насчитывают в своих реестрах более 200 официально признанных пород. Несмотря на столь внушительное количество, кинологи всё равно продолжают работать над созданием декоративных, охотничьих и компанейских питомцев, которые могли бы стать для человека идеальным другом

. Ведь не зря же говорится: «Совершенству нет предела». Их усилия не остаются без вознаграждения. Ежегодно реестры продолжают пополняться новыми породами, которые удивляют своим необычным внешним видом и особенностями характера. Предлагаем вам познакомиться с новичками последних лет, которые получили официальное признание относительно недавно.

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Эта длинношёрстная, очаровательная и очень покладистая собака была выведена в Санкт-Петербурге в 1997 году. При селекции использовались разнообразные виды той-терьеров, чихуахуа и представители других мелких пород.

У белой швейцарской овчарки был непростой путь к признанию. Сначала порода разводилась в Швейцарии, после в Канаде и США. Однако её не желала регистрировать ни одна официальная организация или племенная книга. Всё изменилось в 1991 года. Тогда белые овчарки всё-таки попали в швейцарскую племенную книгу, а уже в 2003 году получили признание международной кинологической организации.

Коикерхондье — умная и очень активная собака, использующаяся для охоты на диких птиц. Порода получила официальное признание в 1966 году.

Акита — мускулистая собака с густой шерстью, известная своей храбростью и преданностью. Официальное признание порода получила в 1972 году.

Помски относится к дизайнерской породе, представляющей собой помесь померанского шпица и сибирского хаски. Первый гибрид был выведен в 2013 году в США. На сегодняшний день помски является одной из самых дорогостоящих пород в мире. И это несмотря на то, что у него нет статуса в международных кинологических организациях. В 2019 году порода получила официальное признание на территории РФ, а в 2020 был зарегистрирован первый породный клуб.

Как и многие дизайнерские помеси, мальтипу возникла в Соединенных Штатах. Первые щенки появились в 1980-х годах. Кинологи хотели создать маленькую собаку-компаньона, которая не линяет и которая идеально впишется в образ жизни любой семьи, независимо от того, насколько малы их дом и двор.

Кавапу — ещё одна мелкая дизайнерская помесь, популярность которой растёт во всём мире. Порода появилась вследствие скрещивания кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и миниатюрного пуделя в 1990-х годах.

Собака, похожая на милого крысёныша, была официально признана в 2016 году. Американский голый терьер был секционирован от рэт-тертьера. Порода отличается дружелюбным и покладистым нравом. А ещё на них не бывает аллергии.

Породная собака, созданная путём скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя. Впервые об этих собаках заговорили ещё в 1955 году. Однако о них практически никто и ничего не знал вплоть до начала 1980-х.

Шалайка является одной из самых молодых пород собак. Она появилась вследствие скрещивания ненецкой оленегонной лайки и шакала. Была выведена в 1983 году, зарегистрирована в 2018. На сегодняшний день порода официально признана только в России.

Пагль — это необычная помесь бигля и мопса. Впервые порода появилась в 80-х годах прошлого столетия. Однако активное разведение и распространение пришлось на начало 2000-х. Пагли официально не признаются многими клубами собаководства. Однако некоторые всё-таки удостоили породу правовой регистрации. Среди них «Американский клуб собак смешанных пород», «Реестр дизайнерских пород», «Клуб заводчиков дизайнерских собак», «Международный реестр дизайнерских собак».

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Метки: выведенные породы собак   животные   интересно   пес   порода   собака   фото   
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19  комментариев
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18k
Сергей 2 часа назад
Когда в детстве летом у тётки в деревне каникулы проводил,особо не обращал внимание на огромное количество дизайнерских пород собак и котов))))
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1k
Exciter 14 минут назад
Короче, коктейльтерьеры!
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8k
Oleg 38 минут назад
первое апреля вроде уже прошло. а вот этот вот дизайнерское... кто с кем там в собачьей свадьбе нагулял, а у них теперь новая порода....
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27k
Лис 52 минуты назад
Короче - дворняги. Таких "дизайнерских" по городам и весям пруд пруди.
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9k
perekrestok Час назад
У соседей кошка родила 4 котят. Все получились разного цвета и окраса. Их эксперимент по выводу новой породы не удался! Нам достался белый котенок который потом оказался сиамского окраса. Правда с шерстью как у сибирского кота. Были там еще рыжие и полосатые серые.
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10k
vasilykopkov Час назад
Ублюдок - термин в собаководстве, обозначающий нечистокровный помёт, помесь двух разных пород. У моего знакомого, например есть шнудель - помесь шнауцера и пуделя.
Что, теперь каждый ублюдок - это новая порода?
Как низко пало собаководство. Печально...
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2k
Карл Карл Час назад
случайные помеси разный пород, теперь называются дизайнерские породы?)
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128k
Аааа Час назад
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
Мутанты...
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