11 недавно выведенных пород собак, о которых вы никогда раньше не слышали

Помски относится к дизайнерской породе, представляющей собой помесь померанского шпица и сибирского хаски. Первый гибрид был выведен в 2013 году в США. На сегодняшний день помски является одной из самых дорогостоящих пород в мире. И это несмотря на то, что у него нет статуса в международных кинологических организациях. В 2019 году порода получила официальное признание на территории РФ, а в 2020 был зарегистрирован первый породный клуб.