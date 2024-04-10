Как без макияжа и в обычной жизни выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Все пристально следят за жизнью знаменитостей. Общество замечает малейшие изменения, критикует и всегда готово покопаться в самых неудачных кадрах. Перед вами настоящие знаменитости, какими мы их редко видим. В этом посте их поймали на улице СМИ, или они сами опубликовали свои натуральные кадры.