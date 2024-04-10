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Как без макияжа и в обычной жизни выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Как без макияжа и в обычной жизни выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Автор:
10 апреля 2024 08:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без макияжа   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
2660
16

Все пристально следят за жизнью знаменитостей. Общество замечает малейшие изменения, критикует и всегда готово покопаться в самых неудачных кадрах. Перед вами настоящие знаменитости, какими мы их редко видим. В этом посте их поймали на улице СМИ, или они сами опубликовали свои натуральные кадры.

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Метки: без макияжа   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
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24  комментария
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Бабы как бабы. Во первых половина неизвестных, во вторых как то по .....й как они там выглядят.
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40k
Александр 14 минут назад
Пипец я старый, я кроме леди Гаги никого не знаююююю.....
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5k
glazz_19 Полчаса назад
Кейли Куоко - милаха
она и в Теории большого взрыва большую часть времени в таком виде была
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60k
alertol Полчаса назад
Чё-то показалось что Гага так даже лучше выглядит.
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1k
Александр Шевченко 42 минуты назад
Как , как - ниже среднего. Респект их визажистам-штукатурам
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11k
Доктор 47 минут назад
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2k
дормидонт 48 минут назад
Можно подумать спелая кукурузина выглядит лучше без макияжа. Вполне возможно и накрашенная страшная и не накрашенная страшная!
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114
Александр 48 минут назад
Скучно.
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5k
Владимир Час назад
серые мышки...
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Горожанин Час назад
Закрасьте это немедленно! Срочно вызывайте бригаду штукатуров-маляров!
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Кто все эти бабы?
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2k
Провокатор 2 часа назад
Комментарий к фото
Я правильно понимаю, что Рекса в руке несёт Бебе?
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21k
Robin Hood 2 часа назад
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1k
Anatolij 2 часа назад
Наши нормальные, обычные женщины. Импортных, кроме Наоми Уотс, вообще не знаю.
Юлька Ковальчук - красотка. Да и семья у них хорошая, не скурвились от шоубиза.
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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972
Quantimus 2 часа назад
А с чего им выглядеть по другому? Ну да, у них больше возможностей в плане ухода за внешностью, но после хорошей баньки, все эти "звёзды" будут выглядеть так же как обычные женщины. Единственное, что всякая пластика и импланты могут изменить визуальную составляющую.
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61k
dima423 2 часа назад
чето как то покуй мне как они выглядят...и с макияжем и без)
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1k
surgy 2 часа назад
Последняя фото - девочка после попойки)))
Привет с большого бодуна
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7k
Бу 2 часа назад
фу пля нах!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1598 постов (1552 в горячем)

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