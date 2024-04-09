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"Обмен на мёд интересует?": особый вид покупателей на Авито

"Обмен на мёд интересует?": особый вид покупателей на Авито

Автор:
09 апреля 2024 19:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   авито   объявление   переписки   покупатель всегда прав   продать и купить   продаю на авито   
1859
16

Продавать что-то на Авито - это почти лотерея. Можно попасть на неадекватного покупателя, который все нервы вытреплет. Перед вами диалоги, которые нарочно не придумаешь.

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Метки: Прикол   авито   объявление   переписки   покупатель всегда прав   продать и купить   продаю на авито   
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7  комментариев
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1k
Вик Тор Полчаса назад
Ну один раз таки обменял блок питания на оперативку.
А так обычно скидываю если просят 10-15% по разным причинам.В основном потому что нужны деньги срочно , или нечто занимает много места в квартире и надо побыстрее продать .
Ну а когда на товар за 10 тыр говорят что мол куплю за 1000 .
Всегда пишу -какие проблемы ,найдете за тысячу покупайте.
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63k
Олег 10 минут назад
Спасибо Тсу... благодаря таким людям, я понимаю, что память у меня нормальная и я это уже видел. И это не дежавю, это баяны
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7k
Letar 12 минут назад
Ну на счет фьюжнов это неправда, они 2006-2012 года и больше ляма продаются как горячие пирожки) даже с большими пробегами.
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35k
Teodor 14 минут назад
- Цена 1500.
- За пятьсот отдашь?
- Нет.
- Тебе за него столько не дадут. Есть 500, если что...
- Не трать их - накопи еще 1000 и обращайся...
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4k
poбт Час назад
так и продавцы не шибко лучше
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1594 поста (1548 в горячем)

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