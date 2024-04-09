"Обмен на мёд интересует?": особый вид покупателей на Авито

Пока креативщики, привет нейросеть

СМС-переписки с убойным финалом

Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу

"Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы

Необычные услуги появились на Авито: доедальщики салатов и собутыльницы

Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё