"Обмен на мёд интересует?": особый вид покупателей на Авито

1859
16
Продавать что-то на Авито - это почти лотерея. Можно попасть на неадекватного покупателя, который все нервы вытреплет. Перед вами диалоги, которые нарочно не придумаешь.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
- Необычные услуги появились на Авито: доедальщики салатов и собутыльницы
- Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу
- Убойные тексты и фото с досок объявлений, которые мы точно не ожидали увидеть
- "Прости, что изменил, я соскучился!": сообщения от бывших, которых хочется послать на 3 буквы
Новости партнёров
реклама
А так обычно скидываю если просят 10-15% по разным причинам.В основном потому что нужны деньги срочно , или нечто занимает много места в квартире и надо побыстрее продать .
Ну а когда на товар за 10 тыр говорят что мол куплю за 1000 .
Всегда пишу -какие проблемы ,найдете за тысячу покупайте.
- За пятьсот отдашь?
- Нет.
- Тебе за него столько не дадут. Есть 500, если что...
- Не трать их - накопи еще 1000 и обращайся...
и если покупатели мудаки это 1 из 100, то продавец наё*бщик 9 из 10