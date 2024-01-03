Необычные услуги появились на Авито: доедальщики салатов и собутыльницы

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Если у кого-то в холодильнике пропадает тот самый тазик оливье, а коньяк больше сам не выпивается, то вы, возможно заинтересуетесь данными услугами. Нет, ну не выкидывать же...
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Вы бы позволили кому-то доесть салаты?
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А "собутыльницы" тусовались по кустам у винного, да возле вокзалов, в районе сортира.
Там не только салаты обнесут, глазом не успеешь могнуть ,а пианины уже нет.
Это святое!)
Благодарности до сих пор от детишек принимаем.
Салаты мы не передавали по соображениям безопасности.
У салатов были другие доедальщики. Бомжи. И те, уверена, еще долго нас будут благодарить за салаты.