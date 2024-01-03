FISHKINET
Сообщество Юмор 18196 постов • 3644 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Необычные услуги появились на Авито: доедальщики салатов и собутыльницы

Необычные услуги появились на Авито: доедальщики салатов и собутыльницы

Автор:
03 января 2024 17:58
Сообщество : Юмор
Метки: Новый год   Прикол   Собутыльники   авито   оливье   собутыльницы   
2341
21
Если у кого-то в холодильнике пропадает тот самый тазик оливье, а коньяк больше сам не выпивается, то вы, возможно заинтересуетесь данными услугами. Нет, ну не выкидывать же...
×
×

Вы бы позволили кому-то доесть салаты?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Новый год   Прикол   Собутыльники   авито   оливье   собутыльницы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
190
iskra 2 часа назад
Что-то мне кажется, что под названием "собутыльница" имеются в виду другие услуги..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Anners 2 минуты назад
Такие "доедальщики"существовали всегда, но до эпохи интернета им просто выносили в ведре на помойку, где они смирно и терпеливо ожидали.
А "собутыльницы" тусовались по кустам у винного, да возле вокзалов, в районе сортира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
770
Казак 3 минуты назад
С некоторыми собутыльницами я бы пособутылил))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
Шэльмавье фон Шольценко 19 минут назад
Запусти клофелинщицу на час в дом, не бесплатно)))
Там не только салаты обнесут, глазом не успеешь могнуть ,а пианины уже нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Александра С Полчаса назад
У нас после новогоднего корпоратива осталось достаточно много еды. Все упаковали и отвезли все по школам интернатам детям.
Благодарности до сих пор от детишек принимаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Vitorio Александра С Полчаса назад
повезло детишкам, что у вас еды достаточно много осталось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Александра С Daimos 7 минут назад
Еда была из той категории, что могла храниться долго. Это консервы, упакованные соки. вафли, печенья всякие. Ну и, разумеется, от себя накинули им различных фруктов и конфет.
Салаты мы не передавали по соображениям безопасности.
У салатов были другие доедальщики. Бомжи. И те, уверена, еще долго нас будут благодарить за салаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев 57 минут назад
Ну доедальщиков - собутыльников у нас и бесплатных валом вали

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алекс Крайчек Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад 2 часа назад
Похоже "собутыльницы" пашут как рабы на галерах, такие морды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 2 часа назад
А это неудивительно в наше время. Дохрелион одиноких людей.... Сейчас же в интернете все а не во дворе, а реально поговорить и не с кем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

130439



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь
17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь
Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться
Облезшая кошка жила на крыше и боялась спускаться
Набирающие популярность в сообществах
"Вскрывать было ошибкой". Какую загадку оставил самый загадочный фараон
"Вскрывать было ошибкой". Какую загадку оставил самый загадочный фараон
В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты
В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Юмор#полиция#милота#Новый год
#животные#забавно#Прикол#интересно#сарказм#кот
#люди#новости#в мире#мигранты#ЧП
Покупатели с Авито, которым наглости не занимать Покупатели с Авито, которым наглости не занимать Украшаем всё и вся в последние дни декабря Украшаем всё и вся в последние дни декабря В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola В России отметят Новый год без рекламы Coca-Cola Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево Забавный ролик про мальчика, которому досталось необычное новогоднее дерево Диетологи назвали самые вредные и самые полезные блюда на новогоднем столе Диетологи назвали самые вредные и самые полезные блюда на новогоднем столе

На что жалуетесь?

Вернуться