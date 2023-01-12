«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта

Он надеется, что Ургант больше не появится на отечественном ТВ.
Скоро год, как из эфира исчезла передача «Вечерний Ургант». После начала СВО, большинство развлекательных передач поставили на паузу, в том числе и проект с участием Ивана.
А сам шоумен, актёр и ведущий в это же время разместил в своих соцсетях чёрный квадрат. Якобы он указывал на его отношение к текущим событиям. Хотя каких-то комментариев к этому он не дал, а вскоре и убрал изображение квадрата.
Его шоу больше не выходит и Иван зарабатывает на жизнь корпоративами. Плюс периодически выходит на связь и общается со своими подписчиками:
«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым годом».
Коллеги Ивана отнеслись к его позиции неоднозначно. Например, Мария Шукшина заявляла, что Урганта нельзя больше возвращать в эфир Первого, а шоумен и актёр Вячеслав Манучаров высказался так:
«Иван Андреевич, можно сколько угодно кокетливо жаловаться на изгнание из федерального эфира, намекая на несправедливую жертву режима в своем лице. Но если бы не полное единодушие народа в вопросе отношения к таким звездам, как вы, выбравших в важный для страны момент в качестве “поддержки” черный квадрат, то ваша чудная программа уже давно была бы в эфирной сетке.
Просто, возможно, из-за многолетней череды банкетов, премий и корпоративов у вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры вроде Гудкова и переколотые ботоксом дамы с сумками за 1,5 миллиона рублей, которые мыслят только категориями личного комфорта и уж точно не заботятся исторической перспективой своей родины. Но, к счастью, в большинстве своем наша страна — совершенно другие люди».
Источник:
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Очень хотелось бы еще услышать мнение ведущего актера театра самодеятельности из Верхней Пышмы!
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Ну, собственно, на это надеется не он один. А некоторые надеются что и в стране такого дерьма не будет тоже, если не полностью, то уж точно меньше.
Плевать им на Россию, народ, СВО итд.