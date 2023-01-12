«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта

Его шоу больше не выходит и Иван зарабатывает на жизнь корпоративами. Плюс периодически выходит на связь и общается со своими подписчиками:

«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым годом».