FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7107 постов • 796 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта

«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта

Автор:
12 января 2023 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вячеслав Манучаров   Мария Шукшина   вечерний ургант   иван ургант   передача   хипстер   шоубиз   шоумен   
2199
6

Он надеется, что Ургант больше не появится на отечественном ТВ.

Скоро год, как из эфира исчезла передача «Вечерний Ургант». После начала СВО, большинство развлекательных передач поставили на паузу, в том числе и проект с участием Ивана.

×
×

А сам шоумен, актёр и ведущий в это же время разместил в своих соцсетях чёрный квадрат. Якобы он указывал на его отношение к текущим событиям. Хотя каких-то комментариев к этому он не дал, а вскоре и убрал изображение квадрата.

Его шоу больше не выходит и Иван зарабатывает на жизнь корпоративами. Плюс периодически выходит на связь и общается со своими подписчиками:

«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым годом».

Коллеги Ивана отнеслись к его позиции неоднозначно. Например, Мария Шукшина заявляла, что Урганта нельзя больше возвращать в эфир Первого, а шоумен и актёр Вячеслав Манучаров высказался так:

«Иван Андреевич, можно сколько угодно кокетливо жаловаться на изгнание из федерального эфира, намекая на несправедливую жертву режима в своем лице. Но если бы не полное единодушие народа в вопросе отношения к таким звездам, как вы, выбравших в важный для страны момент в качестве “поддержки” черный квадрат, то ваша чудная программа уже давно была бы в эфирной сетке.

Просто, возможно, из-за многолетней череды банкетов, премий и корпоративов у вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры вроде Гудкова и переколотые ботоксом дамы с сумками за 1,5 миллиона рублей, которые мыслят только категориями личного комфорта и уж точно не заботятся исторической перспективой своей родины. Но, к счастью, в большинстве своем наша страна — совершенно другие люди».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Вячеслав Манучаров   Мария Шукшина   вечерний ургант   иван ургант   передача   хипстер   шоубиз   шоумен   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
28k
Levyathan 52 минуты назад
А кто-нибудь знает , кто такой Вячеслав Манучаров?
Очень хотелось бы еще услышать мнение ведущего актера театра самодеятельности из Верхней Пышмы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
154
Серега 18 минут назад
Сейчас в машине по радио слышал,как один человек(к сожалению не знаю кто) сказал примерно следущее-"Зачем вы вспоминаете про этих беглецов ?Про Галкина я за последнее время,в три раза чаще слышу,чем раньше и про остальных тоже.Пусть живут как хотят и зарабатывают как хотят,в израиле,сша,Европе.А нам надо про них забыть,как будто не существует их".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 37 минут назад
<<Он надеется, что Ургант больше не появится на отечественном ТВ.>>
-------------
Ну, собственно, на это надеется не он один. А некоторые надеются что и в стране такого дерьма не будет тоже, если не полностью, то уж точно меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ваня 50 минут назад
все верно сказал и по делу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 56 минут назад
Грызня за освободившиеся хлебные места началась.
Плевать им на Россию, народ, СВО итд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192050



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во всей прежней красе
Дом в Помпеях, которым владели два бывших раба более 1900 лет назад, восстановили во...
"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке
"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую,...
Набирающие популярность в сообществах
Ненайденные сокровища России
Ненайденные сокровища России
Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези из 80-х
Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези...
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло-повезло

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#дтп#картинки#улыбнуло#в мире#СССР#Москва
#Юмор#история#автомобили#подборка#забавно#позитив#авто аварии#Мемы#творчество#драка
#интересно#факты#автомир#животные#аварии#наука#познавательно#Приколы#Фотографии#полиция
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах Иван Ургант, уехавший из России в марте, в конце года проведёт в Екатеринбурге фестиваль Ural Music Night Иван Ургант, уехавший из России в марте, в конце года проведёт в Екатеринбурге фестиваль Ural... «Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ «Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не... Иван Ургант едет на гастроли в Германию Иван Ургант едет на гастроли в Германию Где снимали знаменитую передачу “Форт Боярд” Где снимали знаменитую передачу “Форт Боярд” Как сложилась жизнь ведущих популярного шоу «Любовь с первого взгляда»? Как сложилась жизнь ведущих популярного шоу «Любовь с первого взгляда»?

На что жалуетесь?

Вернуться