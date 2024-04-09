Владельцы зоомагазина спасли бездомную кошку и теперь она живет в торговом центре

Несмотря на переезд, семья Патас Парриба навещает Кристал минимум раз в неделю — кто же сможет прожить без ее объятий?! Новые опекуны с радостью делятся многочисленными фотографиями и новостями о Кристал. Все вокруг заботятся о том, чтобы она была в безопасности и счастлива. В ответ она ласково мурлычет, привлекая покупателей.

Зачем ходить за покупками в скучный торговый центр, если можно сделать покупки в торговом центре, где есть вот такой мурлыкающий персонал?