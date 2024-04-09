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Владельцы зоомагазина спасли бездомную кошку и теперь она живет в торговом центре

Владельцы зоомагазина спасли бездомную кошку и теперь она живет в торговом центре

Автор:
09 апреля 2024 14:53
Сообщество : Животные
Метки: Колумбия   добрые люди   домашние животные   истории из жизни   кошка   любовь к животным   подобранец   спасение животного   
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Посетителям торгового центра Santafé в Медельине (Колумбия) очень повезло: придя за покупками, они могут заодно погладить очаровательную черно-белую кошку по кличке Кристал. Эта кошка попала сюда по воле случая, но в итоге стала символом торгового центра. Ее любят и продавцы, и покупатели.

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У Кристал был не самый лучший старт в жизни — она жила на улице. В 2018 году она родила котят и ее вместе с малышами подобрали сотрудники приюта для животных. Всем котятам быстро нашли хозяев, а потом повезло и самой Кристал — ее блестящая шерсть и зеленые глаза очаровали владельцев магазина товаров для животных Patas Parriba, и они забрали ее домой.


Зоомагазин находился в торговом центре, и Кристал было позволено исследовать ее новый дом целиком, до каждого его закоулка. Многие ли домашние кошки могут похвастать тем, что безраздельно хозяйничают и ходят сами по себе на такой большой территории?


Новые хозяева установили кошачий лоток и миски с едой для Кристал внутри магазина, чтобы новый член семьи был в любой момент обеспечен всем необходимым. К счастью, Кристал очень быстро освоилась в своей новой жизни.


Вскоре после того, как ее приютили владельцы магазина товаров для животных, Кристал начала бродить за пределами магазина, к большому удовольствию покупателей и сотрудников торгового центра.


«Кристал быстро адаптировалась к торговому центру, — рассказала ее хозяйка Лусиана. — Мы поняли, что ей нравится, когда ее гладят покупатели, и она спокойно относилась к тому, чтобы выйти из магазина и пойти гулять по остальному зданию».


Вскоре у милой кошечки появились поклонники — интересно, сколько людей заходили в магазин только ради возможности поздороваться с Кристал? Когда она не мурлыкала и не терлась об покупателей, то бродила по торговому центру, лежала на диванах в зонах отдыха и проверяла, все ли в порядке у людей в соседних магазинах.


«Я люблю навещать своих друзей-соседей, проверять все, что попадается под руку, а больше всего мне нравится играть в растениях, — поделилась Кристал в Instagram* (запрещен в РФ). Кто бы мог подумать, что кошки могут пользоваться социальными сетями? — Я люблю лазить по деревьям и открывать для себя что-то новое. Каждый день я строю новые планы. Но одно из моих любимых занятий — бегать по лестнице и отдыхать на мебели. А еще я люблю, когда ко мне приходят в гости».


Кристал стала неофициальным талисманом торгового центра Santafé, радующим всех покупателей и работников. К сожалению, в этом году владельцы магазина Patas Parriba приняли решение переехать в открытый торговый центр. Они хотели забрать Кристал с собой, но новое место вблизи оживленных дорог оказалось слишком опасным для этой свободолюбивой кошечки. Поэтому пришлось сделать то, что лучше для нее.


Хозяева Кристаль поговорили с сотрудниками торгового центра, которые сразу же согласились приютить кошку, чтобы она могла остаться в торговом центре и получать королевское обхождение, к которому она привыкла.


«Мы решили, что торговый центр приютит ее, потому что так будет лучше для нее,  — поделилась Лусиана с поклонниками Кристал. — Здесь просторно, ей очень хорошо. Сотрудники торгового центра заботятся о ней и обеспечивают ее безопасность. Мы получаем фотографии и свежие новости о ней каждый день».

Несмотря на переезд, семья Патас Парриба навещает Кристал минимум раз в неделю — кто же сможет прожить без ее объятий?! Новые опекуны с радостью делятся многочисленными фотографиями и новостями о Кристал. Все вокруг заботятся о том, чтобы она была в безопасности и счастлива. В ответ она ласково мурлычет, привлекая покупателей.


Зачем ходить за покупками в скучный торговый центр, если можно сделать покупки в торговом центре, где есть вот такой мурлыкающий персонал?

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   добрые люди   домашние животные   истории из жизни   кошка   любовь к животным   подобранец   спасение животного   
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5  комментариев
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34k
Slonyash 41 минуту назад
Очень красивая кошечка!
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Слава богу что там нет одиозных ревнителей норм Сан эпидем надзора как у нас в России бывает.
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79k
Viktor 41 минуту назад
Хорошая история, хорошие люди - респект им!
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1781 пост (1696 в горячем)

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