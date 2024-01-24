Пара открыла приют для кошек за 35 млн рублей

Но содержать такой приют непросто. По словам владельцев, на кормление и уход за всеми кошками уходит около 10 000 долларов (890 тыс. рублей) в месяц. Они финансируют его только своими средствами и накоплениями, но им также помогают неравнодушные местные жители. К сожалению, сколько бы супруги не обращались к властям с просьбой построить ещё один приют, они получают отказы — даже если предлагают частично его финансировать и периодически поддерживать.