Пара открыла приют для кошек за 35 млн рублей

Приют с огромным телевизором, диванами, когтеточками, игрушками и медитативной музыкой — это воплощение мечты для бездомных кошек. Такой открыли в США, и его стоимость составила примерно 400 тысяч долларов (35,5 млн рублей).
В американском штате Кентукки открыли необычный приют для котеек Shane's Sanctuary. Его открыла местная жительница Джен Мэлли с супругом Чипом, и они чутко ухаживают за своими пушистыми подопечными. Сейчас в приюте живут 45 кошек — всех их когда-то спасли с улиц. В приюте есть всё для комфортной кошачьей жизни, и даже больше: уютные диваны, большой телевизор, много игрушек и когтеточек.
Но содержать такой приют непросто. По словам владельцев, на кормление и уход за всеми кошками уходит около 10 000 долларов (890 тыс. рублей) в месяц. Они финансируют его только своими средствами и накоплениями, но им также помогают неравнодушные местные жители. К сожалению, сколько бы супруги не обращались к властям с просьбой построить ещё один приют, они получают отказы — даже если предлагают частично его финансировать и периодически поддерживать.
"Нам отказывают каждый раз, когда мы хотим разработать какую-то программу по уходу за животными, чтобы они не умирали на улицах," - говорят супруги-владельцы приюта.
Чтобы держать под контролем расходы и не допустить, чтобы люди подбрасывали случайных кошек, семья намеренно держит в секрете адрес приюта. В приюте также очень строгая политика: если кто-то хочет забрать определённую кошку, сначала нужно договориться о встрече и беседе с владельцами приюта, которые затем принимают решение.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров
- Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился
- Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников
- Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином
- Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии