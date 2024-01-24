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Пара открыла приют для кошек за 35 млн рублей

Пара открыла приют для кошек за 35 млн рублей

Автор:
24 января 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: США   домашние животные   животные   коты   кошка   кошки   приют животных   приют кошек   приюты   фото   
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Приют с огромным телевизором, диванами, когтеточками, игрушками и медитативной музыкой — это воплощение мечты для бездомных кошек. Такой открыли в США, и его стоимость составила примерно 400 тысяч долларов (35,5 млн рублей).

В американском штате Кентукки открыли необычный приют для котеек Shane's Sanctuary. Его открыла местная жительница Джен Мэлли с супругом Чипом, и они чутко ухаживают за своими пушистыми подопечными. Сейчас в приюте живут 45 кошек — всех их когда-то спасли с улиц. В приюте есть всё для комфортной кошачьей жизни, и даже больше: уютные диваны, большой телевизор, много игрушек и когтеточек.

Но содержать такой приют непросто. По словам владельцев, на кормление и уход за всеми кошками уходит около 10 000 долларов (890 тыс. рублей) в месяц. Они финансируют его только своими средствами и накоплениями, но им также помогают неравнодушные местные жители. К сожалению, сколько бы супруги не обращались к властям с просьбой построить ещё один приют, они получают отказы — даже если предлагают частично его финансировать и периодически поддерживать.

"Нам отказывают каждый раз, когда мы хотим разработать какую-то программу по уходу за животными, чтобы они не умирали на улицах," - говорят супруги-владельцы приюта.

Чтобы держать под контролем расходы и не допустить, чтобы люди подбрасывали случайных кошек, семья намеренно держит в секрете адрес приюта. В приюте также очень строгая политика: если кто-то хочет забрать определённую кошку, сначала нужно договориться о встрече и беседе с владельцами приюта, которые затем принимают решение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   домашние животные   животные   коты   кошка   кошки   приют животных   приют кошек   приюты   фото   
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