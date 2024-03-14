Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети

Кот с необычной внешностью из Ростова-на-Дону завоевал миллионы сердец на просторах сети. Федю (fedja_kot) нашли на улице в 2020 году. Его хозяйка, Наталья Жданова, подобрала его в саду и боялась, что он не выживет.
42-летняя жительница Ростова-на-Дону по имени Наталья Жданова нашла Федю в своем саду в 2020 году и сначала боялась, что он не выживет. Она нашла сразу двух котят: девочку и мальчика с необычно близко посаженными глазами. Оказалось, что косоглазый котик родился с нарушением координации и поначалу с трудом передвигался. Однако, Наталью это не остановило. Она всем сердцем полюбила этого красавца.
"Я не заметила, что у него особенная внешность - он просто показался мне милым и забавным. Но мои друзья сказали, что этого необычного кота нужно показать всему миру. Сначала я не хотела выкладывать его фотографии в социальные сети, но вскоре поняла, сколько радости Федя приносит другим людям," - говорит Наталья.
Теперь Наталья делится забавными фото и роликами о повседневной жизни кота. Федя стал всеобщим любимцем по всему миру: у него уже больше 300 тысяч подписчиков в соцсетях, которые души в нём не чают и следят за его жизнью. По словам хозяйки, по характеру Федя крайне милый и добрый котяра, а ещё — наивный и неуклюжий, как маленький ребёнок.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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