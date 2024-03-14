Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети

Теперь Наталья делится забавными фото и роликами о повседневной жизни кота. Федя стал всеобщим любимцем по всему миру: у него уже больше 300 тысяч подписчиков в соцсетях, которые души в нём не чают и следят за его жизнью. По словам хозяйки, по характеру Федя крайне милый и добрый котяра, а ещё — наивный и неуклюжий, как маленький ребёнок.