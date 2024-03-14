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Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети

Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети

Автор:
14 марта 2024 20:09
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   любимцы   фото   
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Кот с необычной внешностью из Ростова-на-Дону завоевал миллионы сердец на просторах сети. Федю (fedja_kot) нашли на улице в 2020 году. Его хозяйка, Наталья Жданова, подобрала его в саду и боялась, что он не выживет.

42-летняя жительница Ростова-на-Дону по имени Наталья Жданова нашла Федю в своем саду в 2020 году и сначала боялась, что он не выживет. Она нашла сразу двух котят: девочку и мальчика с необычно близко посаженными глазами. Оказалось, что косоглазый котик родился с нарушением координации и поначалу с трудом передвигался. Однако, Наталью это не остановило. Она всем сердцем полюбила этого красавца.

"Я не заметила, что у него особенная внешность - он просто показался мне милым и забавным. Но мои друзья сказали, что этого необычного кота нужно показать всему миру. Сначала я не хотела выкладывать его фотографии в социальные сети, но вскоре поняла, сколько радости Федя приносит другим людям," - говорит Наталья.

Теперь Наталья делится забавными фото и роликами о повседневной жизни кота. Федя стал всеобщим любимцем по всему миру: у него уже больше 300 тысяч подписчиков в соцсетях, которые души в нём не чают и следят за его жизнью. По словам хозяйки, по характеру Федя крайне милый и добрый котяра, а ещё — наивный и неуклюжий, как маленький ребёнок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   любимцы   фото   
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14k
Владимир Час назад
Красавчик.
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162
aleksey090 7 минут назад
кот Даун это-то новый хайп?
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16k
Александр Сучков 37 минут назад
Тема не раскрыта до конца. Котяра милый! НО! Были ли они у ветеринара? Есть ли патология? Стоит ли на учете в ветеринарке? Вдруг, если со зрением проблема, то в один прекрасный момент он может просто лишиться его!!! А так то да- Савелий Крамаров)))) Надо было Савелием назвать)))
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36k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Это не он случайно?
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5k
Горожанин 57 минут назад
Они прекрасно смотрятся вместе.
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