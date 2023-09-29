Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам

Кошки — чудесные создания. Конечно, они могут испортить когтями диван или съесть ваше любимое растение, но всё это отходит на второй план, когда ваш пушистик устраивается у вас на коленях и мурчит. Говорят, у кошек девять жизней — но даже если это действительно так, у кошачьих есть распространённая проблема со здоровьем — хроническое заболевание почек. Оно обычно проявляется у кошек примерно в возрасте 10 лет, поражая поразительно 1 из 3 представителей семейства кошачьих. С возрастом функции кошачьих почек могут нарушаться, что значительно ухудшает качество их жизни. В настоящее время средняя продолжительность жизни кошек составляет около 15 лет. Но многие хозяева хотели бы, чтобы их любимцы жили дольше.