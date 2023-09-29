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Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам

Японский учёный придумал, как продлить жизнь кошкам

Автор:
29 сентября 2023 21:36
Сообщество : Животные
Метки: Открытия   Учёные   Япония   домашние животные   животные   исследования   коты   кошка   кошки   факты   
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Все мы хотели бы, чтобы наши любимые питомцы жили как можно дольше. Японский учёный недавно разработал способ, который может продлить жизнь кошек до 30 лет.

Кошки — чудесные создания. Конечно, они могут испортить когтями диван или съесть ваше любимое растение, но всё это отходит на второй план, когда ваш пушистик устраивается у вас на коленях и мурчит. Говорят, у кошек девять жизней — но даже если это действительно так, у кошачьих есть распространённая проблема со здоровьем — хроническое заболевание почек. Оно обычно проявляется у кошек примерно в возрасте 10 лет, поражая поразительно 1 из 3 представителей семейства кошачьих. С возрастом функции кошачьих почек могут нарушаться, что значительно ухудшает качество их жизни. В настоящее время средняя продолжительность жизни кошек составляет около 15 лет. Но многие хозяева хотели бы, чтобы их любимцы жили дольше.

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Японский учёный по фамилии Миядзаки тоже хочет, чтобы котейки жили как можно дольше. Решение, которое он недавно представил, может удвоить продолжительность кошачьей жизни. Это — инъекция AIM, которая показала удивительный потенциал в лечении кошек, страдающих хроническим заболеванием почек. Она способна "произвести революцию" в кошачьем здравоохранении: даже у кошек, которым, казалось, оставалось жить всего неделю, были положительные результаты после инъекции. Учёный вместе с командой определили первопричину коварного недуга, что положило начало разработки инъекции. В настоящее время AIM находится на стадии клинических испытаний — ожидается, что она появится в продаже в 2025 году.

Препарат уникален тем, что поможет не только в лечении, но и в профилактике хронических заболеваний почек: он может и продлить продолжительность кошачьей жизни, и улучшить её качество. Доктор Миядзаки намерен сделать лекарство доступным по стоимости, чтобы каждый хозяин мог себе позволить его приобрести. Исследования доктора на тему продления жизни кошек продолжаются уже более трёх лет. Во время пандемии COVID-19 финансирование этого исследования прекратилось, но продлить его помогли простые люди, которые делали пожертвования. Ждём, когда котейки смогут жить дольше!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   Учёные   Япония   домашние животные   животные   исследования   коты   кошка   кошки   факты   
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7  комментариев
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5k
Babangdida 2 часа назад
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60k
pynh 53 минуты назад
Миядзаки такие Миядзаки
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1k
Victor Chromov Час назад
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Взгляд: -Тебя я убью первым
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
На совести японцев отряд 731, поэтому веры этим садистам нет
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