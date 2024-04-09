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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
09 апреля 2024 11:18
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2099
25
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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37  комментариев
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9k
ишты 5 часов назад
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И это только шахматисты еще...
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веселый просто Час назад
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А где валберис?
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веселый просто Час назад
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Пойдет под пиво
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39k
koleos72 Час назад
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По моему аптека, это девка, а к&б, это рыжий! А в очках, это госуслуги! Там что ни закажешь, постоянно какая-то ху.йня получается!
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39k
koleos72 Час назад
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Типа, гальянов ловить будут?!
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39k
koleos72 Час назад
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Словарь начинался на букву П- пасспорт, потом З-зарплата...
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18k
Majul Час назад
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"никто" - минус сразу
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39k
koleos72 Час назад
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Я помню, последний раз, когда выкопали сто мешков картошки(уродилась сука), я завязал с такой ху.йнёй! Четыре мешка купленых в деревне и три собраных на даче, хватает на год, на две семьи!
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39k
koleos72 2 часа назад
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Я такое в живую видел! Я был пассажиром грузовика! Чучмек всё сетовал, что мы очень плохо водим машину, тормозить не умеем!
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10k
vasilykopkov 2 часа назад
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Не помогает. Вызывает быстрое привыкание и перестаёт вставлять...
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10k
vasilykopkov 2 часа назад
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Не знаю, в мои 54 выходные так не выглядят.
Либо идём куда-то культурно отдыхать, либо на дачу, а там уж особо не разляжешься - всегда что поделать найдётся...
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18k
MarkovAlexandr 3 часа назад
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Потому что глупо ожидать норковую шубу за 3 000 рублей!
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4k
Ostap Bender 3 часа назад
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2078 год, министры иностранных дел Евросоюза разрабатывают 678362-й пакет антироссийских санкций
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4k
Ostap Bender 3 часа назад
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"Хорошая зарплата", "Женская верность", "Честный политик" и другие научно-фантастические рассказы
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35k
Teodor 4 часа назад
Опять "НИКТО"! Откуда это снова всплыло!? Автору хвост обрезать по самые уши..!
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35k
Teodor 4 часа назад
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"Мой хозяин - идиот"
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35k
Teodor 4 часа назад
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Что за тварь фоткает такого котика вместо того, чтобы его подобрать..?
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35k
Teodor 4 часа назад
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Опять малолетки комплексуют.