Строители БАМа нашли древнюю закрытую металлическую дверь внутри скалы во время горных работ

В начале периода строительства сведения о магистрали подлежали строжайшей секретности, а позже были предметом искажения. О Байкало-Амурской магистрали ходит множество слухов, большая часть которых, на удивление, не является вымыслом. Конечно, существуют и легенды, но они лишь придают реальным событиям особый колорит.
В период активных строительных работ на магистрали работники регулярно сталкивались с различными паранормальными и аномальными явлениями. Этот железнодорожный путь, тянущийся от Советской Гавани до Тайшета, получил среди народа название "Призрачный".
Многочисленные легенды окутывают историю данной железнодорожной магистрали. Во время строительных работ основной темой разговоров среди трудящихся были истории о так называемом Призраке Железной Дороги. Все строители были убеждены в реальности существования подобного феномена, и о нём активно рассказывали также местные жители. Они делались свидетелями проезжающего поблизости поезда, который не издавал никаких звуков, и такие наблюдения имели место неоднократно.
Учёные предполагают, что рассказы о поезде-призраке восходят к 1940-м годам, спустя два года после начала строительства железной дороги. Из-за абсолютно неприемлемых условий труда некоторые заключённые, не желая мириться с обстоятельствами, организовали восстание и угнали паровоз. К нему были прицеплены три грузовых вагона. Беглецы поставили перед собой цель уехать в Западную Якутию. Однако, для их поимки правительство приняло решение задействовать военную авиацию.
В результате одного из воздушных налётов самолёт сбросил бомбы на поезд, что привело к гибели всех людей на борту и нанесло серьёзные повреждения железнодорожному полотну. После этого инцидента лагерь был закрыт, строительство магистрали приостановлено, а заключённые были переведены в другие места. С тех пор местные жители стали всё чаще замечать явление поезда-призрака. Но особенно поразило людей состояние самой железной дороги. Этот факт подтвердили и те, кто прибыл на место через 30 лет с целью возобновления строительства магистрали. Строители были искренне удивлены, обнаружив, что дорожное полотно находится в превосходном состоянии, а рельсы совершенно не подверглись ржавчине. Такое состояние полотна может быть обусловлено только ежедневным движением сотен пассажирских и грузовых поездов. Впоследствии было найдено объяснение этому явлению, но позже выяснилось, что данное объяснение было ошибочным.
Исследователи предположили, что военные, осуществляющие транспортировку секретных материалов, использовали данный железнодорожный участок. В подтверждение своей гипотезы учёные проехали по железной дороге, но вскоре их путь преградил тупик, обнаруженный после проезда менее тридцати километров. Тупик оказался холмом, покрытым густым кедровым лесом. До сих пор остаётся загадкой, кто же стал инициатором восстановления этого участка железной дороги.
Строительство знаменитой Байкало-Амурской магистрали осуществлялось в экстремальных климатических условиях, в ходе которого было построено 142 моста и проложено 8 туннелей. Рабочие, участвовавшие в строительстве, делились множеством таинственных историй, связанных с этими сооружениями. Согласно одной из таких историй, в Байкальском туннеле иногда появлялись огненно-жёлтые светящиеся шары. Как отмечали некоторые строители, после исчезновения этих светящихся шаров в туннеле случались мощные выбросы подземных вод, с которыми было очень трудно справиться.
Кадарский туннель на Байкало-Амурской магистрали является самым высокогорным и славится связанными с ним историями о привидениях, которые рабочие окрестили "белым шаманом". По свидетельствам, это привидение появлялось перед наступлением различных катаклизмов, словно предупреждая рабочих о приближающихся природных бедствиях. В частности, после одного из таких предупреждений произошло мощное землетрясение, однако благодаря предварительному предупреждению ни один из строителей не пострадал. Предполагается, что рабочие были информированы о необходимых действиях в случае землетрясения, что и позволило избежать трагедии.
Среди всех туннелей Байкало-Амурской магистрали особенно загадочным считается Северомуйский туннель. Его строительство заняло более 25 лет. На протяжении всего процесса на каждом километре строители сталкивались с новыми технологическими вызовами, требующими незамедлительного решения. Причина таких бесконечных задач крылась в том, что туннель постоянно предъявлял строителям неожиданные мистические "сюрпризы".
Например, в одной из секций туннеля произошёл прорыв мощного подземного источника, в результате чего погибли тридцать человек, а ещё несколько строителей оказались заблокированными под обрушившимися конструкциями. Согласно рассказам одного из выживших строителей, в попытках освободиться из-под завалов он увидел перед собой металлическую дверь.
Пытаясь открыть её, он так и не смог этого сделать, и до сих пор остаётся загадкой, куда вела эта дверь. Спустя некоторое время после этого происшествия произошло обрушение одного из участков туннеля. Позже строители вспоминали, что из возникшей пустоты стали доноситься необычные звуки, напоминавшие стук отбойных молотков.
Были предприняты многочисленные попытки найти объяснение таинственным звукам, слышимым в туннеле. Среди предположений особенно выделяется теория о высокой концентрации газа радона в туннеле, что, по мнению специалистов, могло привести к появлению у рабочих слуховых галлюцинаций. Однако достоверность этой версии остаётся под вопросом, поскольку нет абсолютной уверенности в её правдивости. Следует отметить, что Северомуйский хребет представляет собой один из наиболее сложных участков Байкало-Амурской магистрали. Здесь находится известный Чёртов мост, расположенный на крутом повороте и поддерживаемый двухъярусными опорами, высота которых достигает тридцати пяти метров. Машинисты утверждают, что при проезде тяжёлых поездов мост способен даже слегка колебаться.
Обходной путь представляет собой достаточно экстремальный маршрут. Поезда передвигаются по нему на максимальной скорости двадцать километров в час. В отдельных случаях, особенно на крутых подъемах, необходимо использование дополнительных локомотивов для того, чтобы помочь составам преодолевать эти участки. Среди населения распространено поверье, что на данном мосту обитают нечистые силы, которые проводят свои зловещие танцы перед медленно движущимися поездами.
Даже в современное время, когда мост используется исключительно для перевозок служебного персонала, люди, пересекающие его, испытывают тревогу и перекрестятся, въезжая на мост. Как уже упоминалось ранее, с процессом строительства Байкало-Амурской магистрали связано множество разнообразных легенд и слухов. Определить, где в этих рассказах доля правды, а где вымысел, остаётся предметом спекуляций и предположений. Что думаете?
Источник:
- 22 неизвестных факта о «Тельме и Луизе» - самом конъюнктурном фильме Ридли Скотта, который запустил карьеру Брэда Питта
- Почему корейцам хочется быть одинокими
- Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году
- Причуды сумасбродного и любвеобильного султана: его фавориткой была 160 кг красотка по прозвищу "Сахарный Кубик"
- Ферма китов в СССР: история о том, как хотели создать огромные производства на искусственных островах
В конце концов открутить крепление рельсы. И быстрее, и проще.
Для остановки поезда вовсе не обязательно его бомбить....
Сказки для дошколят.