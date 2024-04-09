Строители БАМа нашли древнюю закрытую металлическую дверь внутри скалы во время горных работ

В результате одного из воздушных налётов самолёт сбросил бомбы на поезд, что привело к гибели всех людей на борту и нанесло серьёзные повреждения железнодорожному полотну. После этого инцидента лагерь был закрыт, строительство магистрали приостановлено, а заключённые были переведены в другие места. С тех пор местные жители стали всё чаще замечать явление поезда-призрака. Но особенно поразило людей состояние самой железной дороги. Этот факт подтвердили и те, кто прибыл на место через 30 лет с целью возобновления строительства магистрали. Строители были искренне удивлены, обнаружив, что дорожное полотно находится в превосходном состоянии, а рельсы совершенно не подверглись ржавчине. Такое состояние полотна может быть обусловлено только ежедневным движением сотен пассажирских и грузовых поездов. Впоследствии было найдено объяснение этому явлению, но позже выяснилось, что данное объяснение было ошибочным.