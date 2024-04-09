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Откуда взялся котик с лапкой - манэки-нэко

Откуда взялся котик с лапкой - манэки-нэко

Автор:
09 апреля 2024 08:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Манэки-нэко   интересно   котик с лапкой   статуэтка   факты   фото   
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Манэки-нэко на японском означает «приглашающая кошка» или манящая. Его принято ставить в ресторанах и на кассах в магазинчиках. Откуда пошла такая традиция? В чем культурная подоплека?

В Японии популяция кошек была небольшой, потому кошки считались драгоценным домашним животным. Их держали на поводках, позволить себе кошку мог только зажиточный японец.

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Но ведь кошки нужны против мышей, скажете вы. В Европе вот кошек уничтожали, как пособников ведьм, и сразу же расплодились мыши и чума с ними. Кошек должно быть много в хозяйстве!

Но что поделаешь, на всех не хватало (думается, еще старались поддерживать искусственный дефицит и не раздаривать всем котеночка). Потому фермеры могли позволить себе только… картину с кошкой.

В период Эдо (с 17 века) фермеры, выращивавшие тутового шелкопряда, вешали в зданиях изображения кошек, чтобы то отпугивало мышей. Хотя если мышь в жизнь не видела такое дорогое животное, как она поймет, что надо бояться?

Потому стали делать кукол кошек, тех самых Манэки-неко. Их ставили в храмах вместо настоящей кошки, чтобы тоже отпугивать крыс и мышей.

Но почему она машет лапкой? Потому что по легенде самурай по имени Ии Наотака проходил мимо храма Готокудзи и увидел кошку, которая помахала ему лапкой. Стоило ему последовать за ней и зайти под крышу храма, как снаружи разразилась сильнейшая гроза.

Так он спасся от молнии и ливня, и посчитал кошку хорошим знаком. Если кошка приглашает – надо войти. Самурай был тронут заботой и стал поддерживать храм средствами, а добрая кошка стала символом храма. Она принесла удачу не только самураю, но и служителям храма, ведь с тех пор они ни в чем не нуждались.

То есть кошка дарит удачу абсолютно всем!

Постепенно кошек удачи захотели завести себе все окружающие жители, а потом статуэтки кошек к 1852 году «доползли» и до Эдо (тогдашней столицы Японии).

Первые манэки-неко немного отличались от современных, у них еще и монетки нет. С годами они пережили небольшой «ребрендинг», потому что каждый мастер делал кошку на основе своих предпочтений.

На рубеже 19-20 века стали популярны гипсовые формы, и кошек начали отливать в промышленных масштабах. Они стали такие дешевые, что каждый крестьянин теперь мог позволить себе кошку удачи. С тех пор ее образ стал более приземленным.

Манэки-неко стала не символом удачи и случайного счастья, а просто – приносить достаток. Вот так крестьянин понимал себе счастье.

Кстати, в японской культуре нет противоречия с богатством и чистотой помыслов. Это в Европе «деньги не приносят счастья», а Японии успешный гармоничный человек будет обеспечен, и это нормально, а не меркантильно.

Хотя самим кошкам не нужны деньги. В Японии даже есть эквивалент фразы «метать жемчуг перед свиньями» — « бросить монеты перед кошками ».

С массовым производством в гипсовой отливке кошка «вырвалась» за границы Японии. Первая страна, где она получила популярность, стал Китай. Из Гонконга ее отправили на Тайвань и материковый Китай.

У манэки-нэко простая и добрая легенда, как она приносила всем счастье. Несчастливых манэки-неко не бывает, смело покупайте себе любую!

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Метки: Манэки-нэко   интересно   котик с лапкой   статуэтка   факты   фото   
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