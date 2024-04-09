Откуда взялся котик с лапкой - манэки-нэко

В период Эдо (с 17 века) фермеры, выращивавшие тутового шелкопряда, вешали в зданиях изображения кошек, чтобы то отпугивало мышей. Хотя если мышь в жизнь не видела такое дорогое животное, как она поймет, что надо бояться?

Потому стали делать кукол кошек, тех самых Манэки-неко. Их ставили в храмах вместо настоящей кошки, чтобы тоже отпугивать крыс и мышей.

Но почему она машет лапкой? Потому что по легенде самурай по имени Ии Наотака проходил мимо храма Готокудзи и увидел кошку, которая помахала ему лапкой. Стоило ему последовать за ней и зайти под крышу храма, как снаружи разразилась сильнейшая гроза.