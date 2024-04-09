Почему корейцам хочется быть одинокими

«Брачный пакет»

Самый большой минус азиатского брака в том, что вы женитесь на всей семье. Да, в России отчасти так же, но не в той чудовищной степени, как в Азии. Особенно для женщин.

Когда девушка выходит замуж, она становится буквально служанкой родителей мужа. А экономическая ситуация такая, что ей надо постоянно работать, а не быть домохозяйкой. Так что, если нужен ребенок, за ним придется просить присматривать и забирать из садика хотя бы родню, и получается, что ты им вечно должна и тебя этим попрекают, когда ты урабатываешься, а вечером работаешь служанкой.