Почему корейцам хочется быть одинокими

В чем Южная Корея может потягаться с Японией? В одиночестве, однозначно. 40% корейцев в возрасте от 20 до 30 лет вообще отказались от свиданий. Как и в Японии, здесь расцвет «поколения сампо», которые отказались от трех вещей: свиданий, брака и детей.
Довольно удивительно наблюдать такие вещи в азиатской культуре, где сильно влияние конфуцианской культуры, в которой крайне важен брак и продолжение рода. А женитьба – это социальная ответственность.
«Брачный пакет»
Самый большой минус азиатского брака в том, что вы женитесь на всей семье. Да, в России отчасти так же, но не в той чудовищной степени, как в Азии. Особенно для женщин.
Когда девушка выходит замуж, она становится буквально служанкой родителей мужа. А экономическая ситуация такая, что ей надо постоянно работать, а не быть домохозяйкой. Так что, если нужен ребенок, за ним придется просить присматривать и забирать из садика хотя бы родню, и получается, что ты им вечно должна и тебя этим попрекают, когда ты урабатываешься, а вечером работаешь служанкой.
Так жить не захочет ни одна адекватная женщина. Раньше девушка могла ухаживать за семьей и хотя бы не работать, но больше экономическая ситуация такой роскоши не позволяет.
Статистика об этом говорит максимально наглядно. В 1970 году только 1,4% женщин в возрасте от 30 до 34 лет никогда не были замужем. В 2010 году этот процент увеличился почти до 30%. Это рост числа одиночек в 20 раз!
Старшее поколение называет это эгоизмом и индивидуализмом, лицемерно не замечая, что от в свое время требовалось исполнять только одну роль, а не несколько одновременно.
Культура чрезмерного труда
Нет ничего плохого в конфуцианском почтении семьи и традиционной семье, если все друг друга уважают и ценят труд. Но Корея больше не подходит под эту философию чисто экономически!
Экономическая нестабильность в стране все растет, выпускники все реже могут найти себе постоянную работу с хорошей оплатой. Сравните – французы работают на 500 часов меньше в год, чем средний кореец! 500! Логично, что у французов есть время на семью.
Легко было предпоаложить, что рождаемость упадет. Но никто не мог угадать, что НАСТОЛЬКО. В Южной Корее самый низкий уровень рождаемости в мире, меньше, чем в Японии.
Для поддержания численности населения странам необходимо около 2,1 ребенка на одну женщину. В Корее среднее число рождений на одну женщину в 2016 году было немного выше единицы. То есть да, пока нация медленно вымирает, если ничего не изменится.
Что делает правительство Южной Кореи
Пытается решить вопрос, но очень слабо и беззубо. Правительство Южной Кореи решило приглушить свет в своих офисах (кого смогли заставить, гос. учреждения) в 19:00 и сократить рабочую неделю, надеясь побудить молодежь снова ходить на свидание.
Это уже мертвому припарки, это свободное время корейцы потратят на отдых и игры. Позволить себе семью, а уж тем более жену, которая не будет работать ради присмотра за ребенком, они все равно не могут в такой экономике.
Что же делать Южной Корее? Мне кажется, у них слишком разрекламирован лоск, дорогие машины и пластика. Им нужно показывать обычную недорогую жизнь, а не сплошной люкс, как в их дорамах.
Потому что корейцы стесняются жить обычной нормальной жизнью и считают себя беднее, чем они есть на самом деле.
Источник:
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Не тратили бы все деньги на пластику, может и смогли бы позволить себе квартирку.
А может оно и не надо? Плотность населения там и так в три с половиной раз больше, чем в Московской области. Это всё равно, что в твою холостяцкую конуру подселить ещё двоих ценных специалистов из Средней Азии с ребёнком или троих родственников...
Из моей Саратовской области практически вся корейская диаспора уехала в Южную Корею.
А проблема создания семьи не в свекровях, а в безумных ценах на жилую недвижимость.
Не по карману многим молодым это.
Это в России всё на "авось" или "куда нибудь дорожка да выведет" или "главное ввязаться, а там посмотрим"
А В Корее расчёт.....