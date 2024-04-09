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Причуды сумасбродного и любвеобильного султана: его фавориткой была 160 кг красотка по прозвищу "Сахарный Кубик"

Причуды сумасбродного и любвеобильного султана: его фавориткой была 160 кг красотка по прозвищу "Сахарный Кубик"

Автор:
09 апреля 2024 09:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сахарный Кубик   Султан Ибрагим Первый   интересно   любовь   отношение   султан   факты   фото   
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Султан Ибрагим Первый, который правил Османской империей в 40-х годах XVIIвека, стал одним из худших правителей за всю историю этого государства. Однако вот о его темпераментности и мужской силе ходили легенды (весьма правдивые, причём).


Любвеобильность Ибрагима имела необычную особенность: он любил тучных женщин, и поговаривал так: «Чем женщина больше, тем она слаще для мужчины». В соответствии с этими склонностями повелителя, в гарем и подбирались новые наложницы.

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Ибрагим стал султаном в 25-летнем возрасте и, в то время как шалил, развлекался и жил в своё удовольствие, государственными делами заправляла его мать Кёсем, гречанка по происхождению.

Султана же не интересовало почти ничего, кроме «коллекционирования» толстых красоток. Он явно поставил себе цель заполучить в гарем самых пышных женщин всех возможных рас и народов.

Любимая жена, которая не смогла стать главной

В итоге, в гареме собралась большая компания очень упитанных женщин из разных стран. Жемчужиной султанской «коллекции» стала пышная нимфа Шивекяр, армянка по национальности. Она весила больше 150 кг, и султан прозвал свою фаворитку «Сахарным кубиком».

Из наложницы Шивекяр вскоре была переведена в жёны, став седьмой по счёту супругой султана. А потом – и его любимой женой, после чего, пользуясь своим привилегированным положением, стала по-женски третировать соперниц, и помыкать ими.

При этом психика у султана была так себе. Он чудом уцелел, когда его старшие братья гибли в борьбе за власть, до восшествия на трон много лет провёл в заточении, опасаясь интриг и расправы. Это был человек подозрительный, запуганный и неуверенный, который доверял только своей матери. А Кёсем обладала выдающимися интриганством, дипломатичностью и хитроумием. Потому и победила в борьбе за власть.

Шивекяр же такими качествами не обладала. Став любимой женой, она начала было устраивать супругу скандалы, когда он проводил ночи с другими жёнами, не опасаясь попасть в немилость. Но потом поняла, что этот номер не пройдёт: ничего, кроме сладострастного влечения, Ибрагим к ней не испытывал. Единственной женщиной, которая имела над ним власть, была его мать.

Поняв это, Шивекяр умерила свои амбиции, и старалась поддерживать хорошие отношения не столько с супругом, сколько со свекровью.

Султан же – на полном серьёзе следил за питанием своей любимой жены: чтобы она, не дай Бог, не похудела, и всячески поддерживал её тягу к сладостям. Смирившись с тем, что муж, кроме неё, посещает по ночам и других пышных красоток, Шивекяр нашла утешение в роскоши и комфорте.

На гарем вообще у Ибрагима уходило неприлично огромное количество денег, даже для повелителя Османской империи. Своим фавориткам он разрешал, в сопровождении охранников, посещать базары и не расплачиваться там с купцами (в том числе европейскими). Просто брать всё, что понравится. Естественно, полные дамы начали, подобно сорокам, тащить во дворец горы различных нарядов и украшений, разоряя торговцев и сея своей наглостью недовольство в народе.

Та, которая завоевала сердце, но успела побыть главной женой недолго

Шивекяр родила султану двух сыновей, однако оба они умерли ещё маленькими: медицина тогда находилась на таком уровне, что даже детская смертность была очень высокой даже в царских семьях. Выживали только сильнейшие, обладатели самого крепкого здоровья и иммунитета.

Всего же, у Ибрагима Первого выросло 18 детей: по 9 сыновей и дочерей от разных жён и наложниц.

Однажды Шивекяр надоела повелителю, и он сослал её в старый дворец, с глаз долой. Новой любимой женой стала юная 17-летняя пышная грузинка (по другим данным – черкешенка) Хюмашах. Девушка умная, уверенная в себе, но при этом милая и заботливая. И, естественно, весящая более 100 кг – других турецкий повелитель не признавал.

Вот Хюмашах - сумела завоевать его сердце, а не только половой орган. Султан сделал её не просто любимой, а главной женой, публично совершив с ней никях – акт бракосочетания. Несмотря на протесты Кёсем-султан! Возможно, впервые в жизни всегда верный и послушный сын пошёл наперекор воле своей обожаемой родительницы. А сестёр своих – он заставил прислуживать Хюмашах, что для тех было делом унизительным. Но служанками они стали не просто так, а за свои язвительные высказывания в адрес жены брата.

Юная пышка Хюмашах всего около двух лет наслаждалась своим высоким положением. Её муж был низложен и брошен в тюрьму, где его в итоге и удавили. Последней каплей, переполнившей терпение аристократии, стал инцидент с дочерью муфтия Муида Ахмеда-эфенди.

Ибрагим Первый пригласил эту пышнотелую красавицу в гарем, но получил отказ от её отца. Тогда слуги сумасбродного правителя похитили девушку и привезли её во дворец. Султан взял несчастную силой, и в таком «испорченном» виде отправил назад к отцу.

Это было неслыханно: украсть дочь высокопоставленного и родовитого священнослужителя, обесчестить её и выгнать вон! Муфтий пошёл ва-банк: поставил вопрос ребром на заседании дивана (парламента), и другие аристократы согласились: да, с вздорным правителем - любителем пышек - пора кончать!

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Метки: Сахарный Кубик   Султан Ибрагим Первый   интересно   любовь   отношение   султан   факты   фото   
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3  комментария
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Григорий 42 минуты назад
на заседании дивана (парламента) - все мы немного парламентёры
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Quantimus 55 минут назад
При такой массе, это был скорее шарик, а не кубик...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1588 постов (1282 в горячем)

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