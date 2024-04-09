Причуды сумасбродного и любвеобильного султана: его фавориткой была 160 кг красотка по прозвищу "Сахарный Кубик"

Шивекяр же такими качествами не обладала. Став любимой женой, она начала было устраивать супругу скандалы, когда он проводил ночи с другими жёнами, не опасаясь попасть в немилость. Но потом поняла, что этот номер не пройдёт: ничего, кроме сладострастного влечения, Ибрагим к ней не испытывал. Единственной женщиной, которая имела над ним власть, была его мать.

Поняв это, Шивекяр умерила свои амбиции, и старалась поддерживать хорошие отношения не столько с супругом, сколько со свекровью.

Султан же – на полном серьёзе следил за питанием своей любимой жены: чтобы она, не дай Бог, не похудела, и всячески поддерживал её тягу к сладостям. Смирившись с тем, что муж, кроме неё, посещает по ночам и других пышных красоток, Шивекяр нашла утешение в роскоши и комфорте.

На гарем вообще у Ибрагима уходило неприлично огромное количество денег, даже для повелителя Османской империи. Своим фавориткам он разрешал, в сопровождении охранников, посещать базары и не расплачиваться там с купцами (в том числе европейскими). Просто брать всё, что понравится. Естественно, полные дамы начали, подобно сорокам, тащить во дворец горы различных нарядов и украшений, разоряя торговцев и сея своей наглостью недовольство в народе.

Та, которая завоевала сердце, но успела побыть главной женой недолго

Шивекяр родила султану двух сыновей, однако оба они умерли ещё маленькими: медицина тогда находилась на таком уровне, что даже детская смертность была очень высокой даже в царских семьях. Выживали только сильнейшие, обладатели самого крепкого здоровья и иммунитета.

Всего же, у Ибрагима Первого выросло 18 детей: по 9 сыновей и дочерей от разных жён и наложниц.