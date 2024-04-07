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Адские фары: почему глаза кошек светятся разным цветом

Адские фары: почему глаза кошек светятся разным цветом

Автор:
07 апреля 2024 09:43
Сообщество : Животные
Метки: глаза кошек   глаза светятся   животные   интересно   факты   фары   фото   
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Все знают, что кошачьи глаза светятся в темноте. Вернее, что они отражают свет. Поэтому любой направленный источник света в полуночной тьме превращает глаза котиков в адские фары.

Кошки – ночные существа. Чтобы охотиться ночью, они должны хорошо видеть в темноте. "Подсвечивать" добычу им позволяет особый сияющий слой глазной оболочки – тапетум. Выглядит это забавно, и вместе с тем жутковато.

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Ярче всех – желтым, золотистым – светятся глаза тех кошек, у которых они сами по себе имеют желтый или медный цвет. Потому что у таких кошек в глазах больше всего отражательного пигмента.

Чуть менее ярко – беловатым, зеленоватым, голубоватым – светятся глаза зеленоглазых кошек, так как у них этого пигмента чуть меньше.

Красным и малиновым светятся глаза голубоглазых котиков, потому что в их глазах пигмента маловато. Кстати, в темноте они видят не так хорошо, как зеленоглазые и желтоглазые.

Еще один вариант – это когда глаза светятся каждый по-своему. Так бывает у разноглазых кошек, например когда один глаз желтый, а другой голубой. В этом случае в темноте котик напоминает железнодорожный семафор.

Но все эти правила не всегда работают. Свет кошачьих глаз зависит также от яркости и оттенка того света, который глаза отражают, и от угла падения луча этого света. Но, в общем-то, какая разница, ведь это всегда выглядит красиво и завораживающе!

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Метки: глаза кошек   глаза светятся   животные   интересно   факты   фары   фото   
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1  комментарий
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Влад Час назад
У меня сиамский кот был. Глаза отсвечивали красным адским пламенем. Соседи пугались,когда он сбегал из квартиры и по подьезду шастал..
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3502 поста (3328 в горячем)

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