Адские фары: почему глаза кошек светятся разным цветом

Все знают, что кошачьи глаза светятся в темноте. Вернее, что они отражают свет. Поэтому любой направленный источник света в полуночной тьме превращает глаза котиков в адские фары.
Кошки – ночные существа. Чтобы охотиться ночью, они должны хорошо видеть в темноте. "Подсвечивать" добычу им позволяет особый сияющий слой глазной оболочки – тапетум. Выглядит это забавно, и вместе с тем жутковато.
Ярче всех – желтым, золотистым – светятся глаза тех кошек, у которых они сами по себе имеют желтый или медный цвет. Потому что у таких кошек в глазах больше всего отражательного пигмента.
Чуть менее ярко – беловатым, зеленоватым, голубоватым – светятся глаза зеленоглазых кошек, так как у них этого пигмента чуть меньше.
Красным и малиновым светятся глаза голубоглазых котиков, потому что в их глазах пигмента маловато. Кстати, в темноте они видят не так хорошо, как зеленоглазые и желтоглазые.
Еще один вариант – это когда глаза светятся каждый по-своему. Так бывает у разноглазых кошек, например когда один глаз желтый, а другой голубой. В этом случае в темноте котик напоминает железнодорожный семафор.
Но все эти правила не всегда работают. Свет кошачьих глаз зависит также от яркости и оттенка того света, который глаза отражают, и от угла падения луча этого света. Но, в общем-то, какая разница, ведь это всегда выглядит красиво и завораживающе!
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