16 пар древней обуви, которые были созданы явно не для комфортного хождения

Старинная обувь представляет собой удивительный артефакт, позволяющий современным людям взглянуть на жизнь и культуру давно исчезнувших цивилизаций (или почти исчезнувших). История способна рассказать о том, как развивалось это непростое ремесло и как оно совершенствовалось. Сначала людям приходилось довольствоваться простыми деревянными сандалиями или даже травяными лаптями, а уже потом появились изделия, напоминающие нашу современную обувь.