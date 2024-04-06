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16 пар древней обуви, которые были созданы явно не для комфортного хождения

16 пар древней обуви, которые были созданы явно не для комфортного хождения

Автор:
06 апреля 2024 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   комфорт   обувь   факты   фото   ходьба   
1165
17

Некоторые виды обуви, найденные археологами или исследователями, вызывают удивление своей необычностью и техникой исполнения. Однако есть ещё один момент, который невозможно оставить без внимания. Они кажутся нереально неудобными.

Старинная обувь представляет собой удивительный артефакт, позволяющий современным людям взглянуть на жизнь и культуру давно исчезнувших цивилизаций (или почти исчезнувших). История способна рассказать о том, как развивалось это непростое ремесло и как оно совершенствовалось. Сначала людям приходилось довольствоваться простыми деревянными сандалиями или даже травяными лаптями, а уже потом появились изделия, напоминающие нашу современную обувь.

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Такую обувь носили как женщины, так и мужчины. Но дизайнерским разнообразием отличалась именно женская.

Ранее в Египте были распространены погребальные обряды. Считается, что золотые сандалии предназначались только для подобного использования. Ведь основа из золота была достаточно тонкой, поэтому могла не выдержать износа.

Назвать такую обувь удобной — язык не поворачивается. Однако у неё был плюс. При необходимости её можно было отстегнуть, что значительно упрощало ходьбу.

Туфли на высокой платформе, называемые чопинами. Они были популярны в Европе в 16-17 веках. Туфли были предназначены для увеличения роста женщин и защиты их ног от грязи.

Такие ботинки использовались в 19 веке для шелушения каштанов. Вес каждого ботинка составляет 2 килограмма.

Весили такие сапоги 3-4 килограмма. У них была невероятно толстая подошва и достаточно высокий каблук.

Эти туфли — одна из старейших разновидностей индийской обуви. Их носили по многим причинам, например, во время религиозных ритуалов, а также в сезон дождей, чтобы сохранить ноги в чистоте.

Эта удивительная пара обуви была обнаружена в Испании.

Сабатоны являлись латными ботинками, которые крепились к наголеннику (части доспехов, защищавших голень).

Эта женская пара обуви 1880 года сделана по всем традиционным канонам и покрыта дорогостоящим шёлком.

Такую обувь в начале 20 века носили корейские дети до того момента, пока им не исполнится три года.

Этот тип обуви и его вариации можно увидеть на многих знаковых картинах известных художников.

По центру изображены мордочки тигров. Шёлковые нити имитируют усы.

Их носили женщины по всей территории Османской империи.

Для создания такой обуви использовались исключительно природные материалы — шкура и кожа оленя.

Такая обувь использовалась преимущественно для верховой езды. У неё даже есть специальный каблук, который помогал закрепить стопу в стремени.

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Метки: интересно   комфорт   обувь   факты   фото   ходьба   
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Viktor 55 минут назад
Да, в некоторых районах в такой обуви только и пройдёшь, ну или в ботфортах!

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livaneth Полчаса назад
Латные ботинки предназначены чтобы в них сидеть на коне и только для этого. Если свалился с коня, но удалось встать (что само по себе редкость, обычно сразу докалывали копьём сверху вниз), то прерд тем, как ринуться в бой пешком их надо снять. Для этого достаточно перерезать ремешки.
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