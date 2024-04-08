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17 случаев, когда природа вернула всё "на круги своя"

17 случаев, когда природа вернула всё "на круги своя"

Автор:
08 апреля 2024 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Всесильная   На круги своя   Отвоёвывает   вернула   природа   территории   
1321
18

Человек считает, что ему всё подвластно, и он здесь главный. Но это далеко не так! Мы всего лишь песчинки, перед вечной и всесильной Природой. И поэтому интересно наблюдать, как она медленно и неуклонно отвоёвывает свои территории, от дорожных знаков до целых городов. Взгляните!

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Метки: Всесильная   На круги своя   Отвоёвывает   вернула   природа   территории   
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5  комментариев
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4k
РАТНИК 49 минут назад
Это будущее Украины - обезлюженная территория вся зарастёт сорняками и будут повсюду бегать дикие кабаны.
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32k
Axel 13 минут назад
1. Удивительный заброшенный замок XIII века, расположенный во Франции

Замок Мот-Шанденье
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Замок_Мот-Шанденьеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Замок_Мот-Шанденье
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7k
мемфрид Полчаса назад
Автору надо подучить английский. Везде суёт свое "восстанавливает". Был у меня на работе начальник службы безопасности, дед суровый, генеральских чинов. Так в общении с экспатами всё время употреблял слово penetration, когда речь заходила о внедрении систем безопасности)
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5k
Феликс Дзержинский 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1826 постов (1770 в горячем)

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