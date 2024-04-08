17 случаев, когда природа вернула всё "на круги своя"

Человек считает, что ему всё подвластно, и он здесь главный. Но это далеко не так! Мы всего лишь песчинки, перед вечной и всесильной Природой. И поэтому интересно наблюдать, как она медленно и неуклонно отвоёвывает свои территории, от дорожных знаков до целых городов. Взгляните!