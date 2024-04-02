15 впечатляющих снимков дикой природы, ставших победителями мирового конкурса 2024 года

Конкурс проводился в нескольких категориях, в каждой из которых был свой победитель и два призёра. Абсолютным победителем стал британский фотограф Трейси Лунд за подводную съёмку в движении
Красоту, которая заключена в самом существовании природы, искать не нужно, она — повсюду. Но есть те уголки, до которых сможет добраться не каждый. Конкурс World Nature Photography Awards видит своей целью выделить лучших фотографов дикой природы, которые демонстрируют величие окружающего нас мира живых существ.
Австралийский фотограф рассказал историю своего победного снимка:
Я знал об этой чёрной рыбе-удильщике, обитающей в рифе, с которого я регулярно ныряю, и задумал создать портрет, который бы подчеркнул характер этого хищника, попавшего в засаду.
Бельгийский фотограф запечатлел этот момент охоты, прогуливаясь по местам обитания стад топи, газелей и зебр в Восточной Африке.
Я сделал этот снимок во время поездки на Галапагосские острова. Они были полны знаменитых морских игуан и лавовых ящериц. Это был единственный раз, когда я видел ящерицу, греющуюся на голове игуаны, и обе они явно наслаждались этим событием с блаженными улыбками!
В Пуэрто-Эгасе, на острове Сантьяго, на Галапагосских островах, день клонился к вечеру, и разноцветные крабы Салли Лайтфут возвращались на покрытую лавой береговую линию. Я знал, что, когда набегает волна, крабы прижимаются друг к другу, крепко держась, чтобы их не смыло, поэтому я установил штатив и предварительно сфокусировался на камнях, установив очень низкую выдержку, чтобы размыть движущуюся воду и сохранить чёткость неподвижного краба.
Израильский фотограф сделал потрясающий снимок Исландии, на землях которой сливаются лёд и природные отложения, образуя красочные фигуры, заставляющие проснуться наше воображение.
Греческий фотограф рассказал о своём опыте на Шри-Ланке:
Рыбаки на ходулях пытаются поймать удачу за хвост во время прилива на закате в Коггале. Здесь движение воды контрастирует с неподвижностью рыбаков. Традиционные методы рыболовства, подобные этим, не представляют существенной угрозы природным ресурсам океана и, напротив, делают местные сообщества заинтересованными в сохранении здоровья океана.
Фотограф из Таиланда побывал на горе Дой Хуа Мот, чтобы сфотографировать живой организм странной формы, похожий на сову, о котором он слышал от другого фотографа. Научное название этого растения — Thismia thaithongiana. Хоть это всего лишь растение, оно выглядит зловеще.
Так глазами итальянского фотографа выглядит зима в Стокснесе, Исландия. Пляж с чёрным песком и величественная гора Вестрахорн.
Американский фотограф рассказал, что, находясь в Кении, до поздней ночи терпеливо ждал появление леопарда, чтобы запечатлеть этот грациозный момент. Посмотрите, какая художественная симметрия на снимке!
Гнездо, построенное в полуразрушенном драконе, висящем на крыльце жилого дома, постоянно трепало ветром во все стороны. Я часами наблюдал, как самец и самка летали по очереди, добавляя веточки, перья, волосы и даже бирки от одежды, которые они собирали поблизости, чтобы построить гнездо идеальной формы. Они целыми днями летали взад и вперед, увлечённые своей миссией, не обращая внимания на людей, сидевших поблизости. Наконец, самка удовлетворилась и согласилась позировать у входа в свой новый дом. Даже дракон не смог сдержать улыбку.
Снимок сделал фотограф из Шри-Ланки в своей родной стране.
Фотография сделана во время отпуска на Шетландских островах. Тысячи бакланов парили тогда в небе над нами, а затем начали нырять в море за местной рыбой. Это было невероятное зрелище, не говоря уже о самой съёмке.
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