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15 впечатляющих снимков дикой природы, ставших победителями мирового конкурса 2024 года

15 впечатляющих снимков дикой природы, ставших победителями мирового конкурса 2024 года

Автор:
02 апреля 2024 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   животные   красота   мировой конкурс   природа   фото   
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Конкурс проводился в нескольких категориях, в каждой из которых был свой победитель и два призёра. Абсолютным победителем стал британский фотограф Трейси Лунд за подводную съёмку в движении

Красоту, которая заключена в самом существовании природы, искать не нужно, она — повсюду. Но есть те уголки, до которых сможет добраться не каждый. Конкурс World Nature Photography Awards видит своей целью выделить лучших фотографов дикой природы, которые демонстрируют величие окружающего нас мира живых существ.

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Австралийский фотограф рассказал историю своего победного снимка:

Я знал об этой чёрной рыбе-удильщике, обитающей в рифе, с которого я регулярно ныряю, и задумал создать портрет, который бы подчеркнул характер этого хищника, попавшего в засаду.

Бельгийский фотограф запечатлел этот момент охоты, прогуливаясь по местам обитания стад топи, газелей и зебр в Восточной Африке.

Я сделал этот снимок во время поездки на Галапагосские острова. Они были полны знаменитых морских игуан и лавовых ящериц. Это был единственный раз, когда я видел ящерицу, греющуюся на голове игуаны, и обе они явно наслаждались этим событием с блаженными улыбками!

В Пуэрто-Эгасе, на острове Сантьяго, на Галапагосских островах, день клонился к вечеру, и разноцветные крабы Салли Лайтфут возвращались на покрытую лавой береговую линию. Я знал, что, когда набегает волна, крабы прижимаются друг к другу, крепко держась, чтобы их не смыло, поэтому я установил штатив и предварительно сфокусировался на камнях, установив очень низкую выдержку, чтобы размыть движущуюся воду и сохранить чёткость неподвижного краба.

Израильский фотограф сделал потрясающий снимок Исландии, на землях которой сливаются лёд и природные отложения, образуя красочные фигуры, заставляющие проснуться наше воображение.

Греческий фотограф рассказал о своём опыте на Шри-Ланке:

Рыбаки на ходулях пытаются поймать удачу за хвост во время прилива на закате в Коггале. Здесь движение воды контрастирует с неподвижностью рыбаков. Традиционные методы рыболовства, подобные этим, не представляют существенной угрозы природным ресурсам океана и, напротив, делают местные сообщества заинтересованными в сохранении здоровья океана.

Фотограф из Таиланда побывал на горе Дой Хуа Мот, чтобы сфотографировать живой организм странной формы, похожий на сову, о котором он слышал от другого фотографа. Научное название этого растения — Thismia thaithongiana. Хоть это всего лишь растение, оно выглядит зловеще.

Так глазами итальянского фотографа выглядит зима в Стокснесе, Исландия. Пляж с чёрным песком и величественная гора Вестрахорн.

Американский фотограф рассказал, что, находясь в Кении, до поздней ночи терпеливо ждал появление леопарда, чтобы запечатлеть этот грациозный момент. Посмотрите, какая художественная симметрия на снимке!

Гнездо, построенное в полуразрушенном драконе, висящем на крыльце жилого дома, постоянно трепало ветром во все стороны. Я часами наблюдал, как самец и самка летали по очереди, добавляя веточки, перья, волосы и даже бирки от одежды, которые они собирали поблизости, чтобы построить гнездо идеальной формы. Они целыми днями летали взад и вперед, увлечённые своей миссией, не обращая внимания на людей, сидевших поблизости. Наконец, самка удовлетворилась и согласилась позировать у входа в свой новый дом. Даже дракон не смог сдержать улыбку.

Снимок сделал фотограф из Шри-Ланки в своей родной стране.

Фотография сделана во время отпуска на Шетландских островах. Тысячи бакланов парили тогда в небе над нами, а затем начали нырять в море за местной рыбой. Это было невероятное зрелище, не говоря уже о самой съёмке.

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Метки: дикая природа   животные   красота   мировой конкурс   природа   фото   
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Miralanim
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