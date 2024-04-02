15 впечатляющих снимков дикой природы, ставших победителями мирового конкурса 2024 года

Гнездо, построенное в полуразрушенном драконе, висящем на крыльце жилого дома, постоянно трепало ветром во все стороны. Я часами наблюдал, как самец и самка летали по очереди, добавляя веточки, перья, волосы и даже бирки от одежды, которые они собирали поблизости, чтобы построить гнездо идеальной формы. Они целыми днями летали взад и вперед, увлечённые своей миссией, не обращая внимания на людей, сидевших поблизости. Наконец, самка удовлетворилась и согласилась позировать у входа в свой новый дом. Даже дракон не смог сдержать улыбку.